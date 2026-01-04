馬杜洛遭逮 中國能比照美國？王定宇曝3關鍵：台灣與委國不同

政治中心／劉宇鈞報導

美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球，各界也憂心，中國是否會藉此合理化侵犯台灣行為。民進黨立委王定宇今（4）日說，中國缺的是可行能力，且中國不是美國，台灣更非委內瑞拉，若真辦得到，早已動手。

王定宇發文表示，關於美國對馬杜洛採取逮捕行動，他要分享三件事：

一、中國能「比照美國」嗎？

王定宇指出，前提完全不同，台灣與委內瑞拉不同，台灣的政治領袖來自自由、公正的民主選舉，並非國際通緝的犯罪者，且台灣的盟友是美、日、歐盟等民主陣營，而非中、俄等威權國家。更重要的是能力差距，中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委內瑞拉，若真辦得到，中國早已動手！

二、美國行動的戰略意涵

王定宇分析，此次行動再次顯示美國在軍事科技、情報整合與精準執行上的壓倒性優勢，也凸顯中俄裝備與體系的無力反應。這不只是對古巴、哥倫比亞發出訊號，更是對與北京結盟的威權政權示警：後果真實存在。這是清楚的嚇阻展示。

三、為何不需國會宣戰授權

王定宇直言，美國將行動定性為刑事執法而非對外宣戰。司法部依《美國法典》第21篇，以「毒品恐怖主義」等罪名，將馬杜洛視為犯罪分子而非合法元首；因此屬於逮捕逃犯、打擊犯罪的執法行動，無須國會宣戰授權。

王定宇最後強調，民主、盟友、能力與法治定位，台灣與委內瑞拉完全不同，刻意混為一談，只是誤導。

