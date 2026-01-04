馬杜洛遭逮 中國能比照美國？王定宇曝3關鍵：台灣與委國不同
政治中心／劉宇鈞報導
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球，各界也憂心，中國是否會藉此合理化侵犯台灣行為。民進黨立委王定宇今（4）日說，中國缺的是可行能力，且中國不是美國，台灣更非委內瑞拉，若真辦得到，早已動手。
王定宇發文表示，關於美國對馬杜洛採取逮捕行動，他要分享三件事：
一、中國能「比照美國」嗎？
王定宇指出，前提完全不同，台灣與委內瑞拉不同，台灣的政治領袖來自自由、公正的民主選舉，並非國際通緝的犯罪者，且台灣的盟友是美、日、歐盟等民主陣營，而非中、俄等威權國家。更重要的是能力差距，中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委內瑞拉，若真辦得到，中國早已動手！
二、美國行動的戰略意涵
王定宇分析，此次行動再次顯示美國在軍事科技、情報整合與精準執行上的壓倒性優勢，也凸顯中俄裝備與體系的無力反應。這不只是對古巴、哥倫比亞發出訊號，更是對與北京結盟的威權政權示警：後果真實存在。這是清楚的嚇阻展示。
三、為何不需國會宣戰授權
王定宇直言，美國將行動定性為刑事執法而非對外宣戰。司法部依《美國法典》第21篇，以「毒品恐怖主義」等罪名，將馬杜洛視為犯罪分子而非合法元首；因此屬於逮捕逃犯、打擊犯罪的執法行動，無須國會宣戰授權。
王定宇最後強調，民主、盟友、能力與法治定位，台灣與委內瑞拉完全不同，刻意混為一談，只是誤導。
更多三立新聞網報導
柯文哲拜會朝野為哪樁？王定宇看破：他把民眾黨權力拿來「拆分零售」
美方譴責軍演 王定宇：荒謬的是，只有獨裁國家跟國民黨把矛頭指向台灣
中共殲-20飛到台灣屏東？王定宇曝真相怒打臉 轟退役國軍：跟著帶風向
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
其他人也在看
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 87
美國武力入侵委內瑞拉合理？作家對比中國圍台軍演「好諷刺」：五十步笑半百步
美國總統川普日前發文證實對委內瑞拉發動攻擊，並火速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其夫人，消息一出震驚世界。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文質疑，強國都是一樣行徑，所以原來美國不太強力勸阻中國，就是怕雙標矛盾自我打臉，如果覺得美國攻擊入侵委內瑞拉合理，恐怕今日委內瑞拉就是明日台灣。漂浪島嶼指出，川普因為委內瑞拉毒品輸美問題，已經海上......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 79
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 105
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 540
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 12 小時前 ・ 87
美軍出兵委內瑞拉 鄭麗文要綠別再玩火
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 101
綠營要處理黃國昌？柯文哲警告「別把司法當政治工具」：再搞他我一定焦土政策
前政務委員張景森昨（3）日在臉書表示，台灣的政治僵局解決，不在總統賴清德一念之間，而是在民眾黨前主席柯文哲一念之間，民眾黨主席黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。對此，柯文哲今（4）日表示，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，他被關了一年，他可以一笑置之就算了，還派人來放話說要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。柯文哲強調，他要明白告訴民進黨政府，弄柯文哲就算了，「如果你......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 63
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 48
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
「5人幫」掌憲法法庭 他：大法官前後矛盾
[NOWnews今日新聞]5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 98
委內瑞拉變天！中、俄發聲明譴責 街頭反馬杜洛民眾狂歡
即時中心／林韋慈報導今（3）日驚爆美國對委內瑞拉展開空襲，美國總統川普公開表示已「生擒」總統馬杜洛及其夫人，並已空運出境。知情人士透露，馬杜洛夫婦正被押送至紐約，將在曼哈頓聯邦法院面臨司法指控。國際許多委內瑞拉的盟友例如伊郎、古巴、中國以及俄羅斯皆發生譴責美國，但在委國街頭也有民眾慶祝馬杜洛倒台。民視 ・ 14 小時前 ・ 18
板橋議員葉元之空缺 藍白合有空間
板橋區是新北市行政中心，人口數為新北之冠，約55.4萬人，每到選舉都是兵家必爭之地，本屆議員選舉多達21人登記參選，選舉結果國民黨以5席小勝民進黨4席，後因葉元之轉戰立委成功，空下的1席讓各方虎視眈眈，國民黨接替人選迄今仍未浮上檯面，民眾黨可能由立委黃國昌板橋服務處主任林子宇出線，在將民進黨視為共同敵人的前提下，有空間成為藍白合示範區。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
美軍閃擊委內瑞拉 中國外交部：強烈譴責
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。對此，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 26
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 131
美智庫點名「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈
針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。對此，鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要來扣帽自由時報 ・ 5 小時前 ・ 32
川普「美國再次偉大」的起手式：敘、委、伊政權連環崩跌的「多米諾」效應 下一個是....
從敘利亞到委內瑞拉，這場美國發起「外科手術式」的秩序重編，正以前所未有的速度，...信傳媒 ・ 9 小時前 ・ 5
賴清德元旦才批藍白彈劾浪費時間 趙少康嗆：也該譴責林宜瑾修兩岸條例要她撤案
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導民進黨立委林宜瑾領銜與20綠委提案修法，要將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 34
周錫瑋大翻車！昔嗆美國怕中俄、不敢打委內瑞拉 網友酸：臉好腫
即時中心／高睿鴻報導雖然美國、委內瑞拉先前已衝突多時，但美軍昨（3）天無預警攻入委國、並以迅雷不及掩耳的速度，直接成功抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）、使其威權統治瞬間倒台，依舊震驚國際社會。此舉也讓先前不看好美國能迅速制伏委國、甚至以雷霆手段完成目標的評論員，如今全淪為笑柄，可說是灰頭土臉。例如前台北縣長周錫瑋，之前曾公開宣稱「美國不敢打」、「打了必敗」、將陷入戰場泥淖，結果預測失敗，引發廣大網友嘲笑。民視 ・ 3 小時前 ・ 8
解放軍實彈演訓顛覆認知 空軍退役中將：台灣應調整兩岸政策
解放軍「正義使命-2025」演習首度實彈射擊並逼近台灣本島24浬。空軍退役中將李貴發表示，此次演訓在部署效率與範圍上均顛覆過往認知。他示警，若沿用舊有交戰規則，恐增加前線擦槍走火風險，呼籲當局調整兩岸政策以化解危機。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 11
美國可以中國為何不行？抓捕委國總統惹議 沈伯洋：台灣的狀況不能比
即時中心／高睿鴻報導雖然美國、委內瑞拉先前已衝突多時，但美軍昨（3）天無預警攻入委國、並以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使其威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。不過，雖然馬杜羅過去爭議繁多、也在國內施行高壓統治，時常迫害反對派；近期更遭指控販運毒品等，但美方直接入侵且抓走總統的舉動，仍讓國際社會激辯、質疑其合法性。更有人問「中國是否也可以」，民進黨立委沈伯洋也對此回應了。民視 ・ 1 小時前 ・ 5