馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？

美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。

台灣基進指出，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。（圖／翻攝自白宮官網）

台灣基進說，美軍日前對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，並將曾經吹噓自己用華為手機，美軍追蹤不到的委內瑞拉總統馬杜洛逮捕回美國。

馬杜洛獨裁政權倒台，影響最大莫過於中國。委內瑞拉是中南美洲國家中，與中國關係最好的國家，中國有六個「全天候戰略伙伴」，委國即是其中之一。

馬杜洛的治理一攤爛泥，還能勉力維持，依賴的是中國「以石油換貸款」的援助。如今委國政局突變，川普也表明美國將接手委國石油產業，中國在委國建立的石化供應鏈，勢必遭受衝擊。台灣基進指出，若未來美國主導政權過渡，扶植親美政府，新政權還可能主張前朝債務屬於「非法債務」，直接拒還。中國數百億美元債權恐打水漂。

不只如此，委內瑞拉擁有全球最大石油儲量，其近90%石油出口都流向中國，所供應的重質原油是航母燃料、大型基建瀝青的關鍵原料，是中國在西半球的關鍵能源支點。美國既已公開宣示引入本國石油企業接管與修復設施，中石油、中石化多年投資的油田與管線，如今將被美國實質掌控，中國多年布局，一夕成空。

台灣基進說，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。

