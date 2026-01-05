即時中心／林韋慈報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美國拘捕並押送至紐約後，將於美東時間5日中午12點（台灣時間6日凌晨0點）在紐約南區聯邦地方法院首次出庭。該法院位於曼哈頓下城，本案由現年92歲的聯邦法官海勒斯坦（Alvin Hellerstein）負責審理。

根據《CNN》報導，紐約南區聯邦地方法院指出，本案交由前總統柯林頓任內所任命的海勒斯坦（Alvin Hellerstein）審理。海勒斯坦已經高齡92歲，資歷深厚，是美國司法界的重量級人物，過去曾審理多起高度矚目的重大案件。據了解，美國聯邦政府針對馬杜洛涉及的跨國毒品走私案件，已追查長達15年；其中，馬杜洛自6年前起被正式列為被告。由於案件時間橫跨多年，相關司法程序長期皆由海勒斯坦法官負責。

面對美方指控其涉入毒品走私與武器相關犯罪，外界普遍預期，這次聽訊主要屬於程序性質，象徵一場可能歷時數年的重大司法攻防正式展開。馬杜洛被視為美國聯邦政府長期偵辦的跨國毒品走私案核心被告之一。

馬杜洛於3日遭美軍突襲其住處後被生擒並帶回美國，與妻子西莉亞．佛羅雷斯（Cilia Flores）將首度出庭。美國多家媒體先前陸續曝光馬杜洛被捕時的狼狽畫面，但他面對鏡頭態度相當從容，數度向媒體比出「讚」與勝利手勢，神情顯得相當鎮定。

原文出處：快新聞／馬杜洛遭「生擒」直送紐約 聯邦法院今夜開庭！92歲法官審理

