馬杜洛雙手上銬、戴眼罩押送畫面曝光！預計5日紐約出庭

美國總統川普（Donald Trump）政府表示，美方已拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，並已將兩人押送至美國本土、抵達紐約州，預計將於1月5日在紐約曼哈頓聯邦法院出庭。川普也在自家社群平台Truth Social發文，貼出一張馬杜洛當時遭美方拘捕押送的照片，照片中馬杜洛身處美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上，身穿灰色運動服、雙手上銬，戴著黑色眼罩以及大型耳罩。

川普貼出馬杜洛遭美方押送的照片。圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump

CNN報導指出，照片中的馬杜洛身穿灰色Nike運動外套與運動褲，雙手上銬並握著一瓶水。同時，CNN引述執法人員與情報分析師說法分析，遮眼裝置可能是為避免當事人辨識所在位置與移動路線；耳罩則可能用於阻隔周遭談話內容。

