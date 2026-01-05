馬杜洛離庭喊「我是戰俘」！妻額頭貼繃帶、右眼瘀青 需人攙扶

記者彭光偉／台北報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子弗羅雷斯（Cilia Flores），美東時間5日於紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭，兩人針對指控皆否認犯罪。庭訊過程短暫，辯護律師波拉克（Barry Pollack）當庭表示「目前不尋求保釋」，法官赫勒斯坦（Alvin K. Hellerstein）隨即諭令兩人還押，定於3月17日再開庭。就在庭訊結束被帶離法庭時，馬杜洛突然用西班牙語大喊：「我是戰俘（I am a prisoner of war.）」

根據《紐約時報》現場觀察，馬杜洛夫婦皆穿著深藍色短袖上衣搭配橘色囚服。聽庭記者描述，第一夫人弗羅雷斯受傷明顯，她額頭貼著繃帶，右眼附近可見明顯瘀青，起身準備答辯時甚至站不穩，必須扶著一旁的美國法警，顯得相當虛弱。律師也稱馬杜洛有健康問題，但並未提及細節。

根據報導，馬杜洛在庭上顯得有些焦躁，時而回頭張望，偶爾雙手合十做出祈禱手勢。他一開口便強調自己是「委內瑞拉總統」，指控這是一場「軍事綁架」（military abduction）。然而，主審法官數度打斷他的發言，強勢告知他「會有時間和地點談論這些，但不是現在」，要求他遵守法庭規則。

當被問及是否認罪時，馬杜洛堅稱：「我是無辜的，我沒罪，我是個正派的人（I am a decent man）」隨後透過律師對四項指控全數不認罪；弗羅雷斯也強調自己「完全清白」。

辯護律師波拉克預告，未來將針對馬杜洛作為主權國家元首的豁免權，以及美方「軍事綁架」的合法性提出動議挑戰。庭審中還發生一段小插曲，馬杜洛一度試探性地向法官請求：「希望我的筆記能被尊重，讓我能保留它們。」法官聽聞雖顯驚訝，但仍准許表示：「我相信你有權保留它們。」

當馬杜羅起身準備離開法庭時，旁聽席上一名男子用西班牙語對他說，他會為自己的罪行付出代價。馬杜羅馬上回應，他會獲得自由。

