馬杜洛頻換床、手機 仍躲不過川普的「絕對決心」：連寵物都掌握

2026年1月3日，據信載有委內瑞拉總統馬杜洛夫婦的直升機抵達美國紐約市西區直升機停機坪。路透社



據外國媒體週六（1/3）報導，美軍3日進攻委內瑞拉，逮捕該國總統馬杜洛，據悉，馬杜洛近來為避免遭鎖定，頻繁更換床、手機，但仍躲不過川普政府的計畫「絕對決心行動」，因為美國情報團隊，早已掌握所有馬杜洛的情報，連他的寵物都一清二楚。

據《紐約時報》等外媒報導，美軍3日攻擊委內瑞拉，包括首都卡拉卡斯（Caracas）在內，多處遭到轟炸，該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已遭美軍逮捕，將在美國法庭接受審判。

報導指出，美軍在這次行動前，就不斷對委內瑞拉加強軍事壓力，馬杜洛為了避免遭鎖定，頻繁更換睡床與手機等通訊設備，以躲避美軍的特種部隊或狙擊手攻擊。

去年9月美國動用軍艦，在委內瑞拉周邊打擊運毒船，更讓馬杜洛決定強化安全警戒。

據悉，馬杜洛對周邊的人缺乏信任，極度擔心遭到背叛，因此在私人警衛團內，增加古巴情報人員的比例，甚至在委內瑞拉軍隊中，部署古巴的反間諜情報員，比起本國人員，似乎更依靠盟國古巴。

報導提到，馬杜洛過去為了強化內部宣傳，幾乎每天都會發表演說，近期卻取消既定行程，減少直播安排，或將直播節目改為事前錄製。

最終，這些預防措施全部功虧一簣，美國總統川普拍板的「絕對決心行動（Operation Absolute Resolve）」，透過突襲方式，成功推翻馬杜洛政權。

在行動落幕後，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）說明這次精密策劃的行動：「情報團隊已經花好幾個月，掌握馬杜洛的行蹤、住所、旅行路線、飲食習慣、穿著打扮，甚至連他的寵物都掌握到了。」

川普則強調：「馬杜洛試圖逃進一處『鋼鐵打造的掩體』，但我們軍隊的行動速度非常快，讓他來不及抵達」、「就算他進入掩體也沒有意義，我們的部隊平均47秒就能炸開一道門。」

