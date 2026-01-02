馬杜洛願與美國對話 迴避委內瑞拉本土是否遭攻擊

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)1日迴避有關美國據稱攻擊委內瑞拉一處碼頭的問題，但在經過美國數週來的軍事施壓後，他表示，對於與華盛頓合作抱持開放態度。

馬杜洛在接受國營電視台訪問時，提到和美國在毒品走私、石油和移民方面進行對話的想法。他表示，「不論他們想在哪裡，不論他們想在何時」。

截至目前，馬杜洛並未證實美國鎖定被控販毒船隻、對委內瑞拉一處停靠設施發動地面攻擊的說法。美國總統川普(Donald Trump)29日發表了這項說法。

當被直接問到是證實或否認這項攻擊時，馬杜洛說，「這可能是我們幾天後要談的事」。

這項攻擊將是美國打擊拉丁美洲販毒行動中，第一起已知的地面攻擊。

川普29日表示，美國已打擊並撞毀一處將毒品裝載到船隻的區域。他沒有提到這是軍事行動、或是美國中央情報局(CIA)的行動。他也沒透露攻擊的地點所在，只說是在「岸邊」。

川普在他位於佛羅里達州海湖俱樂部(Mar-a-Lago)的莊園告訴記者，「在他們將毒品裝載上船的碼頭區域發生了大爆炸」。

川普數週來威脅要對這個地區的販毒集團展開地面攻勢，並表示「很快」就會有所行動。

美軍自去年9月以來已針對華盛頓所說的毒販船隻，在加勒比海和東太平洋發動多次攻擊。然而，美國政府並未提出這項指控的證據，引發了有關這些行動合法性的爭議。

國際法專家與人權組織表示，這些攻擊可能等同於法外處決，但華盛頓否認這項指控。(編輯：宋皖媛)