馬杜洛首出庭移送陣仗大 沿途「三換」交通工具抵法院

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於美東時間5日在紐約首度出庭受審。（示意圖／unsplash）





委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於美東時間5日在紐約首度出庭受審，為確保移送過程萬無一失，美方維安規格升至最高層級。不僅沿途道路與空域全面封鎖，馬杜洛更在移送途中「三換」交通工具，依序轉換休旅車、直升機及裝甲車。儘管這趟路程比預計多耗時約15分鐘，但在層層戒備下，馬杜洛最終順利從布魯克林拘留中心抵達曼哈頓聯邦法院。



這場備受矚目的移送任務於美東時間5日早上7點04分展開，載著馬杜洛的車隊準時駛離布魯克林拘留中心。據美國有線電視新聞網（CNN）觀察，此次車隊陣容與馬杜洛初抵紐約時的規格相當雷同，多家外媒更出動直升機全程空拍緊盯。

廣告 廣告



車隊於7時15分左右抵達首個轉換點，在多名荷槍實彈的國民兵高度戒備下，馬杜洛步出裝甲車，換乘緝毒局（DEA）所屬的黑色休旅車，維安人員全程嚴陣以待，氣氛相當肅殺。現場媒體指出，馬杜洛夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）亦隨行，兩人分別從車輛兩側下車，隨即在7時22分進行第二次轉換，改搭乘直升機飛越東河。



維安單位考量到跨海大橋周邊高樓林立，恐存在維安死角與隱患，因此特地安排改走空路，從布魯克林飛往曼哈頓。直升機於7時31分降落後，馬杜洛夫婦依序步出機艙，隨即進行第三次轉換，再度被押上裝甲車，完成最後一段路程。



受惠於紐約警方提前部署，全面實施道路封鎖與空域管制，車隊在曼哈頓市區暢行無阻，最終於7時40分平安抵達聯邦法院。根據Google地圖估算，這段全長8.7公里的路程原本僅需約21分鐘，但因維安考量頻繁更換交通工具，最終耗時約36分鐘。



值得注意的是，負責此次押運任務的「Lenco BearCat」裝甲車也成為外界關注焦點。該款車輛廣泛配發於全球多國特種部隊及執法單位，防護能力極強。根據車商公布的測試數據，即便遭受重物以時速160公里正面衝撞，其防爆玻璃也僅會出現表面粉碎，而不會完全破裂，成為確保馬杜洛此次移送安全的重要關鍵。

更多東森新聞報導

酒測值0.35！酒駕自撞電桿 駕駛逃出急丟酒瓶「滅證」

將「移動力」送進光復！裕隆捐車捐款 持續協助重建

女蹲路邊玩狗！休旅車起步輾壓 黑狗慘死、她命危急搶救

