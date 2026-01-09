馬杜洛首度出庭！自稱「戰俘」，全盤否認四項重罪

美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，押解至紐約曼哈頓聯邦法院受審。馬杜洛全數否認毒品恐怖主義、持有機槍與毀滅性武器等四項重罪指控，並自稱仍是委國總統。此案在全球掀起關於國家主權、國際法適用、地緣政治角力的激烈辯論，可能引發長期跨國法律與外交博弈，對拉美區域穩定與全球毒品治理具有重大影響。

美東時間5日，馬杜洛（Nicolás Maduro）首度以被告身分現身於紐約曼哈頓聯邦法院，引發國際社會高度關注。現年63歲的馬杜洛，腳踝戴著鐐銬、身穿囚服，面對美方提出的多項毒品走私與恐怖主義指控，當庭全數否認，宣稱自己是「戰俘」，同時強調仍是「委內瑞拉總統」。

整個提審過程不到30分鐘，卻在全球掀起關於國家主權、國際法適用、地緣政治角力的激烈辯論。法律專家指出，此案牽涉層面廣泛，勢將展開一場曠日持久的法律戰，相關程序可能需耗時數年，才能進入實質審判階段。法院已訂於3月17日再度開庭。

戒備森嚴押解，馬杜洛首度現身法庭

當天上午，紐約布魯克林（Brooklyn）大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）外戒備森嚴。馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），在身穿戰術裝備的武裝警衛押解下現身，兩人隨即被押上直升機，飛往曼哈頓。接著，在緝毒署（DEA）人員簇擁下，戴著鐐銬的馬杜洛從直升機蹣跚走到一輛裝甲車上，然後被送往紐約南區聯邦地區法院（District Court for the Southern District of New York）。

法院外早已聚集群眾，街道兩側立場鮮明對峙，一方歡呼馬杜洛垮台，另一方痛批美國逮捕行動。12時左右，馬杜洛身穿藍色襯衫，內搭橙色囚服與卡其色長褲，戴著腳鐐與翻譯耳機，進入法庭。佛羅雷斯也穿著同款囚衣，兩人的雙手都沒有被銬住。馬杜洛走進法庭後，入座前，用英語對旁聽席上的民眾說：「新年快樂！」

英國《衛報》（The Guardian）指出，這個超現實的景象，讓人想起1991年巴拿馬前軍事強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）、2006年伊拉克前獨裁者海珊（Saddam Hussein）的公開審判。

整場提審歷時不到30分鐘，92歲資深紐約聯邦法官赫勒斯坦（Alvin K. Hellerstein）主持整個過程。赫勒斯坦要求馬杜洛起立確認身分，並告知其有權通知委內瑞拉領事館，馬杜洛以西班牙語回答。檢方宣讀對他的四項指控時，馬杜洛透過口譯聆聽，隨後否認所有罪名。佛羅雷斯同樣主張無辜，她的太陽穴與額頭上纏著繃帶；其律師指出她在被捕過程中受到「嚴重傷害」，包括肋骨嚴重瘀傷或骨折，法官則指示檢方確保她獲得妥善的醫療照護。

四大重罪纏身，最高恐判無期徒刑

馬杜洛面臨美國檢方的四項刑事指控，包括毒品恐怖主義、古柯鹼走私陰謀、持有機槍與毀滅性武器、針對美國的共謀持有機關槍與毀滅性武器罪。每項罪名一旦定罪，最高可判處數十年、甚至無期徒刑。

美國檢方指控，馬杜洛自從踏入權力核心後，便逐步涉入跨國毒品走私體系。從2000年擔任國民議會（National Assembly）議員、出任外交部長，到2013年接掌總統大位，一直參與毒品走私活動。

起訴書指出，馬杜洛監管一個古柯鹼販運網絡，與全球極為暴力的販毒集團合作，包括哥倫比亞革命軍（Colombian FARC）、墨西哥的錫納羅亞（Sinaloa）、塞塔斯（Zetas）、委內瑞拉本土黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）。

起訴書也寫道，馬杜洛夫婦「維持著由國家支持的團伙，促進與保護他們的販毒活動」，並「下令綁架、毆打、謀殺那些欠他們毒資，或是以其他方式破壞他們販毒活動的人，包括下令謀殺（首都）卡拉卡斯（Caracas）一名當地毒梟」。

起訴書指控，馬杜洛及其同謀「為暴力毒品恐怖組織的壯大及發展提供便利，這些組織利用古柯鹼利潤為其提供資金」，包括「為透過委內瑞拉運輸古柯鹼提供執法掩護及後勤支持，而且明知販毒伙伴會將古柯鹼北運至美國」。

起訴書特別指控，馬杜洛在2006至2008年擔任外交部長期間，向他明知是毒販的人出售外交護照，目的是讓他們「以外交掩護」，將毒品利潤從墨西哥運回委內瑞拉，避開軍警與執法審查。

紐約聯邦檢察官於2020年首次對馬杜洛提起訴訟，這是針對現任及前任委內瑞拉官員、哥倫比亞遊擊隊員長期毒品走私案的一部分。

馬杜洛與妻子佛羅雷斯雙雙否認犯罪。

熟悉地緣政治案件，亞桑傑前律師出任辯護人

馬杜洛聘請紐約哈里斯．聖勞倫特．韋施勒律師事務所（Harris St. Laurent & Weschler LLP）合伙人波拉克（Barry J. Pollack）為其辯護。波拉克熟悉涉及地緣政治與法律交叉領域的複雜案件，他陪同馬杜洛出庭，預測將就「軍事綁架」事件展開法律訴訟。波拉克先前曾擔任維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）律師，2024年協助他達成認罪協議，最終促成亞桑傑獲釋。

馬杜洛的被捕與出庭，不僅成為國際法與地緣政治角力的新焦點，也迫使全球重新思考國家主權與跨國犯罪追訴的界線。無論審判結果如何，這場案件將展開一場曠日持久且複雜的法律與外交博弈，牽動拉美地區穩定、全球毒品治理、國際司法與政治秩序的未來走向。