馬杜洛骨牌效應？華府憂斬首行動引爆台海危機：北京藉機「大國豁免權」

國際中心／程正邦報導

美軍於 3 日凌晨閃擊委內瑞拉並拘捕馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，這場震撼全球的軍事執法不僅重塑了拉美政局，更在華府政壇引發一場關於「地緣政治後遺症」的激烈論戰。國會內部憂心，此舉可能被中、俄等國扭曲為軍事擴張的「法理依據」；然而，前白宮國安官員則認為，北京的盤算將比外界想像的更具戰略深度。

先前習近平（右）與委內瑞拉總統馬杜洛（左）握手，如今馬杜洛被美國抓走。（圖／翻攝自新華社）

國會的集體焦慮：會否成為「侵台邀請函」？

隨著馬杜洛被送往紐約候審，美國國會跨黨派議員紛紛表達了複雜的觀點。共和黨眾議員、同時也是「台灣連線」成員的貝肯（Don Bacon）肯定行動剷除了破壞民主的獨裁者，但也直言不諱地表達憂慮：獨裁政權可能引用美軍的邏輯，將其對外武力擴張「合法化」。

： 民主黨內部則出現更強烈的骨牌效應擔憂。加州參議員威善高（Scott Wiener）警告，此舉恐被北京解讀為對台動武的「默許」或「範例」。眾議員肯納（Ro Khanna）更提出一個尖銳的假設性問題：若未來習近平或普丁對賴清德、澤倫斯基採取類似的「拘捕行動」，屆時標榜國際法的美國將如何自處？

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子被逮，且已被運送至紐約關押待審。（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

前白宮官員解析：北京的冷靜與「大國豁免」策略

針對國會的類比，前白宮國安會官員何瑞恩（Ryan Hass）則提出了更細膩的解讀，認為外界不應將委國事件與台海情勢畫上等號。

何瑞恩預測，北京不會採取情緒化的軍事報復，而是會透過外交宣傳，將美國形塑為「國際秩序的破壞者」，藉此彰顯中國才是尊重主權與國際法的「守門人」。

何瑞恩進一步指出，更深層的動機在於北京可能在私下談判中，以委國事件為由向華府要求「大國豁免權」。意即要求美國降低在南海、台海等議題上以國際法為由的施壓，換取中國在西半球事務上的低調。

委內瑞拉民眾對川普行動多數保持樂觀，並開心馬杜洛政權結束，期待經濟困窘情況能翻轉。（圖／翻攝自X平台 @ReviewsPossum）

北京的戰略定力：馬杜洛僅是「全球南方」的棋子

專家普遍認為，儘管馬杜洛在被捕前一日才與中方特使邱小琪展現「兄弟情誼」，但其垮台並不會動搖中共對台的既有節奏。北京對台目前採取的是「非武力脅迫」，其考量點在於自身實力與成本，而非單純受限於國際法條文。

華府智庫 CSIS 研究員李文（Henrietta Levin）分析，中國目前的強硬譴責，目的在於鞏固其在「全球南方」（Global South）國家的話語權。北京希望美國深陷委內瑞拉的行政接管與維安沼澤，進而分散美方在印太地區的資源配置與政策彈性。

