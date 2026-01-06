馬杜洛：活在童話故事裡

圖片來源：Associated Press

⊙盧郁佳

川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。

原來這一百年日月如梭，在你沉睡之際，無產階級已革命翻身做主人，委內瑞拉民選總統了。油田早已國有，不投資各產業、研發升級；用來廣發福利，買票綁樁，雞蛋放同個籃子。國際油價跌落，石油紅利就變石油鎮壓，用石油換俄羅斯的軍火、核子技術，換古巴的軍警、維安、情治，換中國的數位系統監控全民忠誠，用新疆西藏練成的警察國家科技，把委內瑞拉變成新疆集中營。

暴君被擄，舉國歡騰。是美國侵略嗎？是獨裁末路。

委內瑞拉的主權是怎麼喪失的？從1999年公投修憲起，一次次選舉，假民主葬送了民主。

神格化造神

19世紀南美獨立領袖西蒙．玻利瓦，驅逐西班牙總督，宣佈委內瑞拉獨立。敗走流亡，反覆苦戰，壯志未酬身先死。

查維茲總統自詡英雄再世，發起「玻利瓦革命」，委內瑞拉改名「委內瑞拉『玻利瓦』共和國」。查維茲與內閣開會，龍座旁，設一空椅，說是玻利瓦的位子，以示先烈精神長相左右。

照三餐召喚神主牌護駕，堪比柯文哲攀附蔣渭水。政策「玻利瓦任務」，用石油財富，廣開數千免費診所、百萬人掃盲、普發現金，大受擁戴。

作票毀憲

1999年公投修憲，任期5年改6年，一任改為可連任一次。2009年再修憲，總統無限連任。打著先烈旗號，民主輪替竟變成君主終身制，說一套做一套。嘴巴說的童話故事，全是假動作，掩護手裡偷搶拐騙。

1999年選前所有民調顯示，反對票領先8到10％，查維茲立刻禁民調，印8百萬份新憲法宣傳。他控制軍、政、媒，操縱中選會，選民登記不實，有兩百萬選民沒地址，很多縣選民多過人口數，近4萬選民年逾百歲，數千選民持多張身分證重複投票。

高票勝選後，他藉口貪汙開除了190名法官，規定任命法官須人民同意、安插效忠法官。設7人委員會，取代國會立法，不准國會開會。

當時數週暴雨山崩，奪3萬命。因為查維茲忙拚選舉，沒空看洪水報告。

民粹魅力

沒看過查維茲的一人馬戲團，不知道什麼叫戲精。

2006年，美國總統小布希赴聯合國演說，稱民主已生根，恐怖主義地盤縮小。查維茲隔天上台，劈頭就罵「昨天這裡來了個魔鬼，現在還有硫磺味」，手舞足蹈，目送飛鴻，八罵布希魔鬼，「他來這講話，態度像全世界都他的」。查維茲稱美國「親愛的世界獨裁者，你會活在噩夢中，因為你走到哪，老子追到哪」，進軍伊拉克是「帝國主義、法西斯、種族滅絕」，推廣「菁英的虛假民主、炸彈民主」。

查維茲抱怨聯合國沒屁用，呼籲制度大翻修，少被美國牽著鼻子走。「我老實跟你講啦，聯合國制度是二戰後才有的，毫無價值。」「二戰後才有」跟「毫無價值」何關？不重要，重要的是聽起來實誠、直白、真性情，我還看得出你有情有義，做朋友更是一流。又像阿北，又像韓總，生猛有力，大膽否定體制，直指核心。至於實質訴求什麼，越空洞，群眾越能腦補。

歷史詐騙

查維茲成了偶像傳說，那個風一樣的男人，帶動起網紅經濟。呼籲美國人讀喬姆斯基《霸權還是生存》（控訴美國霸權危害全球生存），該書在亞馬遜排五萬多名，應聲衝到第6名，風靡美國左派校園。

2009年美洲峰會，查維茲送歐巴馬總統《拉丁美洲：被切開的血管》殖民慘史，狠狠打臉，教美國做人。該書又暴紅暢銷。

聯合國美使說，查維茲有權大鳴大放，可惜委內瑞拉人不像查維茲有言論自由。

一句話捅穿查維茲假左話術，美艷畫皮底下藏的是吃人妖怪，腳下骷髏殘羹無數。指責美國不義，只為掩蓋自己的痛腳，斬斷人民抗爭的合法性。還能庇蔭馬杜洛，讓反戰人士戴上玫瑰色眼鏡，視馬杜洛為主權化身，不見難民潮。這下暴君成了烈士，飢民反成了暴徒，世上哪有這種左派？

不是左，是親中。

鋸箭治國

馬杜洛值得被捉一百遍，一點都不冤。遇通膨就限制民生物價不准漲，入不敷出，食品廠關門失業。缺糧缺藥、沒水沒電，上萬人整天店外排隊買麵包奶粉尿布，酷暑苦等數小時，店家宣布沒貨。絕望群眾瘋狂推擠，暴動搶商店、劫卡車，17歲男孩被槍擊身亡，催淚彈、警棍驅散，抓了400人。部隊進駐各店，荷槍威嚇切莫心存僥倖，規定三天禁行機車。

全國每天斷電4小時，公務員周休5天，過日光節約時間。馬杜洛鼓勵女性洗頭省電不吹，自然乾才美。缺藥缺糧？馬杜洛說是反對黨勾結美帝要鬥垮他。

數十工人堵總統府，抗議：我們要吃的，不是芒果。

因為人民沒飯吃，只能三餐芒果。

暴力維穩

《堂娜芭芭拉》小說家總統羅慕洛．加列戈斯，墳都被刨了。因為人民沒飯吃，挖大理石板賣錢。王爾德《快樂王子》裡，王子一世無憂，身後立像，星夜俯瞰全城街巷，才知民間疾苦。遂叫燕子挖出他雙眼鑲的藍寶石、劍柄的紅寶石，撕落全身金箔，分送老弱病窮，變賣過冬。總統也算做了一回快樂王子。

2017年，委內瑞拉失業率75%，通膨1,600%，鎮暴致上百人身亡。民選國會，反對派佔多數。所以馬杜洛修憲廢國會，提名545人組新國會立法。派近38萬大軍駐投票點，候選人在家被槍斃，反對黨魁身亡。

如今8百萬人外逃，一如脫北者，少女偷渡路上多遭侵害，關押妓院，賣為鐵鏈女，苦難比起近代殖民絲毫不減。馬杜洛值得被處決一百遍，一點都不冤。這些反戰人士同情馬杜洛，堪稱泡麵左派，悲天憫人，只得三分鐘。人民和暴君，都是他們擺弄的樂高玩具，目的還是攻擊臺灣抗中的決心。

如臨深淵

即使暴君就縛，苦難不會一夕終結。查維茲從一開始就沒有童話故事，只是政治宣傳包裝了集權禍害。解放委內瑞拉的鬥爭，今天只是重啟新章，不容樂觀懈怠。臺灣僅借鏡委內瑞拉，翻牌預覽了命運選項：肉桶政治、網紅魅力、用民主葬送民主，如何通往地獄。

從原住民禁伐補償、財劃法、警消條例、廢年改讓年金提前破產，到各種補貼，在有毒的童話故事掩護下，像列車人員推車，沿走道叫賣「錢！錢！有人要錢嗎？這邊有人要？來，給你兩百億」，沒命地發錢。你很有錢是不是？委內瑞拉的石油，臺灣的半導體，都是政客的提款機。

《紅色長矛》委內瑞拉小說家阿圖羅．烏斯拉爾．皮特里30歲時，寫《播種石油》（1936年）呼籲用石油財富發展多元產業。遠見不能立刻變現，他57歲選總統落選了。90年後回看殘山剩水，還是窮得只有石油，暮鼓晨鐘。撥轉時鐘倒流90年，臺灣站在抉擇的十字路口，還有機會播種明天，勿忘委內瑞拉。

作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。

