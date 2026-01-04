馬杜洛「低級失誤」害自己被逮 川普現場視角還原細節

川普在真實社群發布馬杜洛在美軍「硫磺島號」兩棲攻擊艦被上銬的畫面。（圖／取自真實社群網頁truthsocial.com）





美軍發動閃電般的突襲行動，在3小時生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。美國總統川普全程以「三角洲部隊」的主觀視角監看逮捕行動，並且在記者會上還原過程，認為馬杜洛原本用來保護自己的「安全空間」，最後卻成為了阻礙自己逃命的致命錯誤。

媒體提問是否考慮擊斃馬杜洛

媒體提問表示，當當美軍進入馬杜洛的住處時，他在做什麼？另外，美國是否有考慮過，如果馬杜洛反抗，是否會擊斃他？

川普還原馬杜洛逃亡過程

川普表示，馬杜洛當時試圖進入一個安全空間，那個安全空間是全鋼結構，但美軍的速度更快，根本來不及關上那個安全空間的門口。

川普說，這次的行動是不是完全出其不意，算是有點突然，但那裡部署了大量的防衛，發生大量槍戰交火，後續媒體可能也會看到一些畫面，馬杜洛試圖進入那個安全空間，但那個空間其實不安全，因為不管鋼早門有多厚，美軍都能在大約47秒內把門炸開。

川普說，門非常厚、非常重，但馬杜洛無法關上那扇門，他到了門口，卻無法把門關上。

