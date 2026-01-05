馬杜洛「換新衣」不是NIKE！雙手上銬還比讚 品牌回應了

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被美軍活逮，預計1月5日在紐約受審。馬杜洛先是因為身上穿著全套「NIKE Tech Fleece」灰色運動套裝，引發一波Google搜尋熱潮，馬杜洛抵達紐約時，則是換上一身美國服飾品牌「Origin」藍色連帽上衣，馬杜洛更在大批探員包圍下坐著比讚，照片曝光後引發熱議，Origin也分享照片宣傳，「歡迎來到美國」（Welcome to America）。

開源情報組織「OSINTdefender」4日公開3張照片，表示馬杜洛抵達紐約史都華國際機場，照片中馬杜洛已換掉先前被捕時的NIKE套裝，取而代之的是黑色毛帽、藍色連帽上衣、深藍色長褲、白色長襪、黑色拖鞋。不過大批美國緝毒局（DEA）探員和馬杜洛合影時，他竟然在雙手上銬的情況下伸出兩隻大拇指比讚，衝突畫面引發熱議，連OSINTdefender也特地截圖發文說，「他看起來異乎尋常的高興」（He seems to be unusually happy）。

廣告 廣告

有網友發現，馬杜洛新亮相的上衣，正是標榜美國製造的服飾品牌「Origin」藍色連帽上衣。Origin也在臉書粉專分享此事宣傳，「歡迎來到美國」，更透露馬杜洛的連帽上衣顏色是「愛國者藍」（Patriot Blue），品牌將有同色新品襯衫開始預告，根據Origin官網，馬杜洛同款連帽上衣是美國製造，售價為79美元（約新台幣2500元）。

紡織業者粉專「扛布者-為紡織而活的男子」則指出，馬杜洛之所以換上Origin的連帽上衣，正是一種宣傳戰，因為Origin是美國品牌、美國公司、美國製造，是美國製造業復興的代表之一，完全符合美國總統川普「美國優先」的價值觀。

更多中時新聞網報導

川普施壓無效 美350款藥品擬漲價

曹楊台北巡演 門票開賣即秒殺

菸捐16年未變 民團促依CPI調整