馬杜洛「睡夢中遭強行拖出臥房」 CIA在靠委國政府線人掌握行蹤

美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛夫婦押回美國。2名熟知熟悉這項行動的消息人士告訴路透社，美國中央情報局在委國政府內部有線人，幫助他們追蹤、定位了馬杜洛。美國有線電視新聞網引述2名知情人士，這對夫妻在睡夢中遭美軍從臥室強行拖出、帶走。

美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及第一夫人希莉亞（Cilia Adela Flores de Maduro）。委國執政黨領袖費南德茲（Nahum Fernández）稍早告訴美聯社，馬杜洛是在軍事基地「提烏納堡（Fuerte Tiuna，提烏納要塞）」被美軍帶走。

2017年6月24日，委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人希莉亞，在卡拉卡斯出席陸軍節慶典。美聯社

提烏納堡基地位於委內瑞拉首都卡拉卡斯市區，馬杜洛夫妻長居在基地內的寓所。

路透社報導，2名熟悉行動的消息人士透露，美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉政府內部有線人，線人幫助CIA追蹤並定位了馬杜洛所在位置。

2019年6月21日，委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人希莉亞，在卡拉卡斯出席記者會。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名知情人士透露，在美軍的突襲行動中，馬杜洛夫婦是在半夜熟睡時，遭美軍從臥室強行拖出。

美官員表示，突襲行動由美軍精銳「三角洲特種部隊」執行。

委內瑞拉軍事要塞提烏納堡附近的住宅區1月3日凌晨傳出爆炸聲，該區已經停電。美聯社

