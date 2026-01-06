馬杜洛「被斬首」有內鬼，賴清德安全嗎？作家示警後果：別光笑中國雷達爛

2026年新年之初，美國總統川普（Donald Trump）再度震撼全球，美國3日以「掃蕩毒品恐怖組織」為名對委內瑞拉發起軍事行動，神速逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子；但馬杜洛在紐約時間5日首度出庭時強調，他是清白的，是一個正直的人。對此，作家「漂浪島嶼」今（6）日在臉書分析，外界關注馬杜洛被美國斬首行動強行逮捕，是因中國製的雷達遭到壓制破壞失效，使得美軍行動成功，但除了預警雷達外，國家的士氣和「內鬼」也是關鍵，「面對強國，一旦不想作戰，再精良武器也沒用！」

廣告 廣告

漂浪島嶼指出，​委內瑞拉向中國採購號稱「反隱身」的JY-27雷達，以及低空偵測的JYL-1三相遠程監視雷達，形成高低空立體防禦，美軍以直升機暗夜突入委國首都，兩種雷達是否失效無法偵測尚待證實，但可以確認的是，委內瑞拉幾乎全無反抗。即便攻擊前期，美軍可能透過電子戰讓委內瑞拉雷達致盲，但在攻擊展開後，不用看雷達，光是爆炸火光，連民眾也知道被攻擊了，弔詭的是，委內瑞拉軍方幾乎全無反抗，一般雷達就可發現非隱身戰機，但這次沒有大量防空飛彈發射，甚至戰機激烈交戰的訊息。

​ 委內瑞拉近乎零抵抗？軍事專家指內鬼是關鍵 ​



漂浪島嶼進一步說，馬杜洛被載往海上軍艦，甚至沒有任何飛彈進行報復性反擊，委內瑞拉全國軍力一片靜悄悄，如同總統放給人家抓，相當異常。他認為，委內瑞拉軍方很可能在美軍近海攻擊、軍事威嚇時，士氣早已崩潰甚至早已棄守，無論是直接關掉雷達或「有偵測無反應」，讓美軍幾乎無抵抗侵入；甚至無反擊撤出，完全是放棄戰鬥狀態。​漂浪島嶼提到，有台灣軍事專家指出，美軍成功斬首關鍵在於內應，內鬼的等級有多高，除能透漏總統行蹤下落，甚至是否能指揮軍隊，早已商定不進行抵抗？

漂浪島嶼總結，美伊戰爭期間，本應展開坦克大決戰，但美軍長驅直入巴格達時，對方早已棄戰車逃亡，美軍無戰鬥進入，一進城市就是數萬等待投降的軍隊，因此光是狂嗨中國製武器無用，更高留意士氣崩潰軍方不戰，甚至內鬼橫行的問題。另外，媒體人謝寒冰也在《全球大爆卦》節目中提到，此次事件暴露出出「強權即規則」的殘酷現實，近年台灣破獲多起共諜案，可以大膽假設，各大部門都可能存在被滲透的情況；而馬杜洛案的關鍵就在於內鬼與內部情資，這也讓人質疑，總統賴清德的動態是否也被即時回報給中共，中國長期將未來是否也可能採取「斬首式」行動，台灣應高度警惕。

更多風傳媒報導

