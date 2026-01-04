馬杜洛「賢內助」身分曝光 掌「1大權」比尪還狂！

國際中心／江姿儀報導



美國總統川普（Donald Trump）於3日下令美軍，針對委內瑞拉發動精準的「跨海閃擊」行動，成功趁夜色衝進官邸臥室，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國。相關消息曝光後，雷霆手段震驚國際，引發熱議。據外媒報導，委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）的身分也被起底，不僅擁有法律背景，還坐鎮幕後操作，靠強大影響力幫總統老公鞏固政權。





美軍在週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功逮捕委馬杜洛夫婦並押返美國。（圖／翻攝自Ｘ＠Rapid Response 47）

美國總統川普3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人佛羅雷斯，並將夫婦倆遣送美國接受審判。委內瑞拉總統馬杜洛被上銬逮捕畫面流出，瞬間成為國際焦點，而第一夫人佛羅雷斯身分也曝光，根據《紐約時報》報導，佛羅雷斯雖是出身平凡，原先職業為律師，1990年代從政，加入委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chavez）的左派陣營，隨後一路登上高位，最終成為國會重要議員，累積不小影響力。期間她與同為議員的馬杜洛相識交往，2人於2013年結婚，同年馬杜洛勝選當任總統，她成為最佳「賢內助」。

委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯（右）身分被起底，律師出身、從政認識總統老公馬杜洛（左），被認為是比老公更精明厲害。（圖／美聯社提供）

她先前與總統丈夫一起出席活動時，站在壯碩的老公馬杜洛身旁，顯得小鳥依人，2人還曾公然緊緊相擁放閃。不過別小看身形嬌小的佛羅雷斯，她可是被認為是比馬杜洛更精明老練的「權力掮客」（Power Broker ）。報導還指出，佛羅雷斯成為第一夫人後，反而卸下政務，退居幕後掌權、謀劃，幫老公鞏固權力，連老公馬杜洛都曾大讚她是「第一戰士」。曾任查維茲與馬杜羅政府資深檢察官的蒙達拉伊指出，佛羅雷斯在委內瑞拉的貪腐與權力結構中居於核心地位。





佛羅雷斯（右）成為第一夫人後，反而卸下政務，退居幕後掌權、謀劃，幫老公馬杜洛（左）鞏固權力，連老公大讚她是「第一戰士」。（圖／美聯社提供）

此外，長期調查其家族的記者德尼茲也表示，律師出身的佛羅雷斯，擁有強大司法背景，委內瑞拉不少法官、高官聽命於她，手握真正實權，足以撼動國家司法體系，也導致司法長期高度政治化。全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）拉丁美洲事務主管葛瑞斯—塔戈（Risa Grais-Targow），佛羅雷斯多年來形同「王位背後的策略或權力軍師」，與老公馬杜洛「共同治理」委內瑞拉，既是馬杜洛長期執政的重要支柱，如今也可能成為其政治垮台的關鍵因素「她一直是他維持統治的關鍵，但現在也是他垮台的原因。」。

