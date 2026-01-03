馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網

國際中心／程正邦報導

川普在白宮召開記者會，說明這次逮捕委內瑞拉總統的行動。(圖／翻攝白宮官網)

委內瑞拉局勢在 3 日凌晨經歷了驚心動魄的「斬首式」劇變。美國總統川普（Donald Trump）不僅親自證實美軍已生擒委國領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，更於台灣時間 4 日凌晨在社群平台「Truth Social」公開了首張逮捕現場照。這場震驚全球的軍事執法行動，不僅引發中方的強烈譴責，更揭開了美方籌謀已久的祕密布局。

川普PO馬杜洛被上銬照片。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

狼狽照片流出：強人總統淪為階下囚

在川普公開的照片中，曾經權傾一時的馬杜洛顯得極其狼狽。他身著灰色的運動帽 T 與棉褲，雙手被金屬手銬反鎖，頭部戴著抗噪耳機與遮光護目鏡，手裡還緊握著一瓶礦泉水。據悉，這張照片拍攝於美軍兩棲突擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上，這對昔日的「第一夫婦」正以最高安全等級押往紐約受審。

卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態，馬杜羅怒斥：美圖謀石油資源。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

司法部長定罪：四大重罪聯手制裁

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨即發表聲明，馬杜洛夫婦將在紐約南區地方法院面臨司法嚴懲。起訴書中列出的罪名涵蓋了「毒品恐怖主義」、「跨境走私古柯鹼」，以及「非法持有並陰謀利用毀滅性武器對抗美國」。邦迪強調，這次行動是向全世界宣告，利用國家主權包庇非法犯罪的時代已經終結。

幕後內幕：CIA 的長線布局與「披薩指數」預警

根據《CNN》披露，這場「擒王行動」絕非臨時起意。知情人士指出，川普早在數月前就授權 CIA（中央情報局）展開祕密偵蒐，精確鎖定馬杜洛的藏身規律。行動在幾天前獲得川普最終批准，並指派美軍頂尖的「三角洲部隊」跨海閃擊。

有趣的是，跨年期間華盛頓的「披薩指數」異常飆升，曾引發網路議論是否將有大動作，如今看來，當時五角大廈的參謀體系可能正為了這場閃擊戰徹夜奔忙。

美國作戰部長赫格塞斯再次完美執行川普交辦的任務，能力備受肯定。(圖／翻攝白宮官網)

國際角力：中方痛批霸權，美方宣布「任務達成」

面對美軍突襲，中國外交部於 3 日深夜發出強硬聲明，痛批美方此舉為「霸權行徑」，嚴重違反國際法與聯合國憲章，侵犯委內瑞拉主權並威脅區域安全。對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則展現強硬姿態，證實馬杜洛已被拘留，並對外定調：美方「目前無意再對委內瑞拉發動進一步軍事打擊」，現階段部署僅為保護押解與執法人員。

回顧驚魂夜：卡拉卡斯的凌晨巨響

回溯行動當下，卡拉卡斯時間凌晨 1 時 50 分，連環爆炸聲震碎了首都的寧靜。除了首都外，米蘭達、阿拉瓜等戰略要地也遭到精準打擊。馬杜洛在被俘前曾發布最後一次公告，宣布全國進入緊急狀態並拒絕美軍「侵略」，但顯然在三角洲部隊的閃電攻勢前，委國防衛體系已全面癱瘓。

