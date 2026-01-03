馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

（中央社記者廖漢原紐約3日專電）美國司法部2020年以毒品恐怖主義陰謀等罪名起訴委瑞內拉總統馬杜洛及多名委國官員，川普政府今天以軍事行動逮捕馬杜洛及其家人送往紐約，全案可能很快在紐約南區聯邦地方法院展開審訊。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）等，在五角大廈於委國首都卡拉卡斯（Caracas）採取軍事行動期間被捕，送往紐約。

有線電視新聞網（CNN）司法評論員、前紐約南區聯邦地區檢察官侯尼格（Elie Honig）指出，馬杜洛及家人可能被送往紐約布魯克林拘留中心，最快可能下週就會展開初步審訊，被告有美國政府的指定律師。

紐約、華府與佛羅里達州聯邦檢察官在2020年川普（Donald Trump）首任期間，以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒等罪名，起訴包括馬杜洛與委國現任、前任官員等14人。川普政府再度就任後，去年提高馬杜洛的懸賞金至5000萬美元（約新台幣15.69億元）。

司法部今天公布的起訴書與2020年版本相近，被起訴者增加馬杜洛的妻子及擔任政府要職、明顯是接班人的兒子馬杜洛．蓋拉2人。

司法部長邦迪（Pam Bondi）公布的紐約南區聯邦地區法院起訴書指出，馬杜洛領導貪腐不適法政府超過十年，動用公權力保護推動運毒等非法行為，圖利委國政軍高層，馬杜洛家族成員大權在握，累積財富。

起訴書寫道，以毒品為基礎的貪腐集團圖利委國官員及其家族成員，委國向協助製造、運送古柯鹼至美國的毒品恐怖分子提供司法保護，這些人同樣因此獲利。

馬杜洛曾任委內瑞拉外交部長、副總統，前總統查維斯（Hugo Chavez）2013年過世後，馬杜洛代任，延續左翼強人路線並多次連任，2024年再度當選引起反對派大規模示威。（編輯：陳慧萍）1150104