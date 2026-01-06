馬杜羅事件能嚇阻中共動武？ 陳冠廷憂台灣產生「這一錯覺」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對外界討論委內瑞拉總統馬杜羅事件是否能產生「嚇阻」效果，進而降低中共對台動武風險。民進黨立委陳冠廷今（6）日表示，中共對台行動具備既定的戰略節奏與操作週期，不會因單一國際突發事件而實質改變；他示警，中共擅長透過長期的灰色地帶行動逐步改變現狀，他憂心若台灣內部因此產生「中國不敢動武」的誤判，將削弱對長期威脅的判斷能力。

陳冠廷指出，從過去20年中國在南海與台灣海峽的行動可以清楚看出，中共對台施壓並非受國際突發事件牽動，而是有其既定的戰略節奏與操作週期。他說，不論是委內瑞拉事件，或者發生在歐洲、美洲、中東的行動，都不會實質加快或減緩中共對台灣的行動。

「中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀。」陳冠廷續指，從早期共機極少跨越海峽中線，到如今頻繁跨線；從海警與軍艦活動範圍逐步前推，到海警船對我方24海浬的進迫日益常態化。他強調，這些都不是短期現象，而是以年、甚至以十年為單位累積的結果。

陳冠廷表示，實彈演訓落點距離台灣越來越近、軍演次數增加、灰色地帶行動升高，但社會往往在1、2天後便逐漸淡忘，甚至出現「也沒發生什麼事」的聲音。讓他真正擔心的，不是北京是否會因馬杜羅事件而調整戰略，而是台灣內部如果因此得出「中國其實不敢動武」、「這些都只是虛張聲勢」的錯誤結論，反而會削弱台灣面對長期威脅的判斷能力。

陳冠廷進一步指出，正因為中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈。他提到，國防預算不是對單一事件的反應，而是對長期風險的回應，立法院有責任盡速完成國防預算的審議，確保相關建軍與防衛能量不被延宕。

陳冠廷強調，當不可接受的行為被反覆出現、被淡化、被視為常態，本身就是對台灣安全最大的警訊，唯有保持清醒的風險意識，並以制度與預算作為回應，才能避免在誤判中付出代價。

