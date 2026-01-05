馬杜羅做了很多骯髒事？黃鵬仁分析國際承認事實和美方宣傳：軍隊販毒、大規模貪腐和血腥鎮壓等在國際上幾乎沒爭議

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，以閃電戰之勢攻入該國首都卡拉卡斯（Caracas），逮捕左翼獨裁總統馬杜羅夫妻，並帶回美國審判，震驚國際。對此，資深媒體人黃鵬仁發文列出外界對馬杜羅販毒、濫殺無辜等重罪的質疑，分析何為事實和宣傳。他直言，若一句話總結，馬杜羅確實做了那些骯髒事，而美國之所以現在動手抓他，並不是因為他髒，而是因為現在動手符合美國的利益。

「馬杜羅是不是幹了很多骯髒事？」黃鵬仁表示，要先說他不是要證明美國抓人的正當性，也不是否證，他只是要說明，馬杜羅被美國指控的骯髒事，究竟是否為美國的大外宣。

有關來自聯合國與國際法庭的「殺人與酷刑」證據，黃鵬仁指出，這部分的可信度最高，因為調查者通常與美國保持距離。



黃鵬仁說，2019年時任聯合國人權事務高級專員、智利前總統巴切萊特（Michelle Bachelet）發布了一份震撼性的報告，證實委內瑞拉特種部隊（FAES）進行了數千起「法外處決」，並詳細記錄了性暴力和電刑；巴切萊特本人是左派政治家，並非美國盟友。



黃鵬仁提到，位於荷蘭海牙的ICC在2021年正式對委內瑞拉展開調查，認為有合理理由相信該國發生了「反人類罪」，這是拉美歷史上第一個被ICC正式調查的國家。他指出，這些證據皆不是美國編造的，而是經過嚴謹國際司法程序認證的暴行。



提到「毒品集團」，黃鵬仁表示，則有來自獨立調查記者的證據，關於「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles），美國的說法與獨立調查機構略有出入，但核心事實一致。他表示，專門研究拉美犯罪的權威獨立智庫 InSight Crime 發現，委內瑞拉軍方參與販毒是事實。



黃鵬仁說，獨立機構和美國的說法區別在於，美方將其描述為一個像墨西哥販毒集團那樣「由馬杜羅自上而下指揮的嚴密組織」；而獨立調查認為，這更像是一個「由軍方將領組成的鬆散分贓網絡」，馬杜羅是透過默許他們販毒來換取軍隊的忠誠。



黃鵬仁指出，美國可能為了法律起訴方便而「誇大」了其組織結構的嚴密性，但「軍隊販毒」本身並非宣傳，而是公開的秘密。



有關讓人民飢餓，黃鵬仁說，關於CLAP食物箱的貪腐案，最早並非美國發現，而是委內瑞拉本國記者冒死揭露的，該國著名的調查新聞網站 Armando.info 的記者最早追蹤到，馬杜羅政府從墨西哥進口劣質奶粉，鈣含量甚至不如石灰粉，並通過空殼公司洗錢。



黃鵬仁表示，這些記者因此被迫流亡，他們的研究後來才被美國司法部採用作為起訴證據，因此人民受飢是委內瑞拉自己人挖掘出的醜聞，美國只是後來介入執法。



黃鵬仁說，「選舉舞弊」問題最能證明馬杜羅被孤立，不是美國的反對，而是連拉美左派領導人都看不下去；巴西總統盧拉（Lula）和哥倫比亞總統佩特羅（Petro）都是左派，傳統上反對美國干預，但在2024年委內瑞拉大選後，連他們都拒絕承認馬杜羅勝選，要求公開計票數據，因為舞弊實在太過明顯，反對派掌握了80%以上的計票單副本，能證明馬杜羅慘敗。



對於哪部分是宣傳？哪部分是事實？黃鵬仁表示，針對事實，馬杜羅政權確實是一個建立在軍隊販毒、大規模貪腐和血腥鎮壓之上的獨裁體制，這一點在國際上幾乎沒有爭議，除了俄、中、伊朗等馬杜羅盟友外。



黃鵬仁表示，在宣傳（Propaganda）方面，美國說法在於「動機的包裝」，他們會強調「我們是為了委內瑞拉人民的自由而戰」，而掩蓋「控制石油」和「地緣政治博弈」的真實戰略意圖；將複雜的局勢簡化為「正義 vs. 邪惡」的好萊塢式劇本，以便向國內納稅人交代。



黃鵬仁表示，若一句話總結，馬杜羅確實做了那些骯髒事，但美國之所以現在動手抓他，並不是因為他髒，而是因為現在動手符合美國的利益。



對於馬杜羅的身分背景，黃鵬仁介紹，該人是公車司機出身，但家裡是個工會出身、家學淵源，馬杜羅喜歡樂團齊柏林飛船，留長髮搞過搖滾樂，是古巴培養出來的紅苗，也做過政治保鏢。



黃鵬仁說，馬杜羅並非出身貧民窟的最底層，而是屬於中下階層的藍領家庭，家庭氛圍充滿了左翼政治色彩，他老爸 Nicolás Maduro García 是一名著名的工會領袖，也是左翼政黨「人民選舉運動」（MEP）的激進成員。



黃鵬仁指出，馬杜羅從小就跟著父親參加集會、抗議，耳濡目染了階級鬥爭和社會主義思想。這解釋了為什麼他雖然學歷不高，卻對組織動員和政治鬥爭非常熟練；但他老母哥倫比亞的邊境城市庫庫塔（Cúcuta）出身，這成為後來反對派攻擊他的把柄。



根據委內瑞拉憲法，黃鵬仁提到，總統必須是「出生在委內瑞拉且無雙重國籍」的人，反對派曾多次指控馬杜羅其實出生在哥倫比亞或擁有哥倫比亞國籍，因此擔任總統違憲，但他始終否認並拒絕公開出生證明；另外，他還可能擁有猶太血統。



黃鵬仁表示，馬杜羅曾公開表示他的祖父母是塞法迪猶太人（Sephardic Jews），是1492年後被逐出西班牙的猶太人，後來改信天主教，這在拉美政治人物中較為罕見；他的成長路徑完全背離了傳統政治菁英的軌跡，高中未畢業，他是學生會領袖，比起讀書，他更熱衷於搞學運和製造混亂。



黃鵬仁再提到，馬杜羅愛好搖滾樂，留長髮，朝拜齊柏林飛船，在一個名為「Enigma」的搖滾樂隊裡擔任過吉他手，他真正念「大學」在古巴，是類似革命實踐研究院的機構，接受了一年的政治與革命訓練，是被古巴共產黨親手調教出來的幹部，這也解釋了為什麼他執政後，委內瑞拉的情報與軍隊系統會被古巴深度滲透。



黃鵬仁說，馬杜羅後來當公車司機與保鑣，人在加拉加斯地鐵公司開了多年的公車（Metrobús），但他不是普通的司機，他是地鐵工會的創始人與領袖。這段經歷讓他學會了如何控制運輸系統和動員底層勞工，這成為他後來政治力量的基本盤。



至於當過保鑣（Bodyguard），黃鵬仁指，是因為馬杜羅身材高大（約190公分），年輕時曾擔任左派政治人物、後來曾任副總統的 José Vicente Rangel的保鑣，還有個最關鍵，他是查維茲的「忠犬」。



黃鵬仁點出，馬杜羅之所以能從司機變成總統，完全是因為他對前獨裁者查維茲（Hugo Chávez）的絕對忠誠；1992年查維茲發動政變失敗入獄，馬杜羅是當時在監獄外為他奔走、爭取特赦的關鍵人物之一；馬杜羅的賢內助老婆Cilia Flores 是當時查維茲的辯護律師團領袖，是妻子將馬杜羅帶進了查維茲的核心圈子。



黃鵬仁表示，查維茲之所以選擇馬杜羅而非其他更有能力的軍頭接班，就是因為馬杜羅沒有自己的派系，最聽話，且與古巴關係最好。

(圖片來源：三立新聞網)

