馬杜羅兩大致命錯誤 特勤教官陳重光：掌管安全權力太集中就是自殺

美國將委內瑞拉總裁者馬杜羅抓捕並送到美國受審，傳出委國內部核心人員被高價收買丶出賣情報所致，曾派駐友邦的前特勤教官陳重光分析指出，馬杜羅犯了兩大致命錯誤，保鑣再忠心，也擋不住「內鬼鎖門」，而掌管安全權力太集中，就是自殺。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕美國以斬首戰行動，將委內瑞拉總裁者馬杜羅抓捕並送到美國受審，傳出委國內部核心人員被高價收買丶出賣情報所致，也造成數十位侍衛人員殉職，曾派駐友邦的前特勤教官陳重光分析指出，馬杜羅犯了兩大致命錯誤，保鑣再忠心，也擋不住「內鬼鎖門」，而掌管安全權力太集中，就是自殺。

陳重光說，站在他擔任特勤服務24年非常深刻的觀點，「分散權限」與「多重驗證」是現代高階安全防護的核心無可避免的問題。其實這次委內瑞拉總統會被抓，不只是美國厲害，更慘的是他身邊那群部分大官集體變心了。這件事教了大家一件事：掌管安全權力太集中，就是自殺。

他分析指出，馬杜羅把所有逃跑的密碼、路線，全都交給那核心一、兩個人管。結果這幾個人一被收買，總統的救命門瞬間就變成地獄門。「一個人說了算」是最危險。正常的逃生口應該要像發射核彈一樣，得要兩個人同時拿鑰匙才開得了。馬杜洛那邊「太緊急」的隨便，只要內鬼一個指令，整條逃生路就直接被反鎖。

此外，指令卡死，大家變木頭。陳重光認為，因為大家都習慣「等老闆發號施令」，當帶頭的大官叛變、故意不傳訊息時，底下的軍隊就算再想救人，也只能像無頭蒼蠅一樣在原地等死。最悲哀的忠誠人，那些沒被收買、拼死護主的基層保鑣最可憐。他們照著計畫衝，卻不知道計畫早就被內鬼改過，結果一頭撞進美軍的陷阱，真的是送死都不知道為什麼。

曾務特勤工作長達24年之久的陳重光說，不分任何國籍國家，絕大部分的侍衛人員，他們是忠誠的。他們的傷亡，其實心理蠻難過的，因為每一個侍衛人員都是想要盡自己的能力去執行，盡應該要執行的工作，每個國家的侍衛人員都是千挑白選的，委國的特勤人員也是一樣的，只是敗在有不忠誠的手握權力的人傷害了他們的忠誠。

