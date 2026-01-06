馬杜羅出庭自稱清白 中國譴責美國

（德國之聲中文網）在委內瑞拉實行威權統治的領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國抓捕之後，週一（1月5日）在紐約曼哈頓聯邦法院出庭，對美國所稱的「毒品恐怖主義」相關指控表示不認罪。

馬杜羅在法庭上聲稱遭到「綁架」，主張自己仍是委內瑞拉「總統」。他透過口譯員表示：「我是無辜的，我沒有罪，我是個正直的人，我仍然是我國的總統。」這番言論被美國聯邦地方法官海勒斯坦（Alvin Hellerstein）打斷。

馬杜羅的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）同樣不認罪。法院訂於3月17日再次開庭。

馬杜羅在委內瑞拉掌權、實行高壓統治超過十年，兩度聲稱「連任」總統，但該國總統選舉長期被質疑存在舞弊，美國與歐盟未承認馬杜羅為委內瑞拉的合法總統。

美國指控，馬杜羅政權利用政府職務中飽私囊，涉入古柯鹼的國際走私網絡，對美國傾銷毒品，而且以國家力量資助與保護販毒集團。美國以此為由在3日發起軍事行動抓捕馬杜羅，將其押送至布魯克林大都會拘留中心。

在法庭上，美國檢方對馬杜羅提出四項刑事重罪，包括從事毒品恐怖主義、共謀走私古柯鹼、非法持有機關槍及持有破壞性武器等。如果罪名成立，他可能面臨終身監禁。

馬杜羅長期否認毒品相關指控，稱其為掩飾外國勢力覬覦委內瑞拉豐富石油資源的藉口。其辯護律師波拉克（Barry Pollack）形容馬杜羅的遭遇是「軍事綁架」，稱將展開龐大且複雜的法律攻防。

美國遭質疑違反國際法 為中國犯台「亮綠燈」?

中國強烈譴責美國抓捕馬杜羅的軍事行動，呼籲美國立即釋放馬杜羅夫婦。

中國外交部發言人林劍5日在例行記者會上表示，「美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則」。4日，中國外交部長王毅也說，北京「從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官」。

外界關注，美國在委內瑞拉的行動，會否強化中國對台灣和南海部分地區的領土主張，甚至加速中國犯台。

對此，國際危機組織（ICG）東北亞分析師楊皓暐（William Yang）告訴DW，北京對台決策主要取決於中國自身經濟與軍力、台灣政治發展，以及華府台海政策等因素；美國在委內瑞拉的行動，對中國在台海問題上的決策並無重大影響。

美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）資深研究員藍若思（Elizabeth Freund Larus）向DW表示：「國際法在中國是否攻擊台灣的議題上無關緊要，因為北京將台灣視為內政問題。」因此，若中國聲稱是川普先拋棄國際法原則，將構成邏輯上的矛盾。

藍若思認為，雖有論者認為川普在委內瑞拉的行動恐怕會給習近平侵台「開綠燈」，但中國併吞台灣的意圖遠在該事件之前便已存在，且將長期持續，「不管國際法如何，中國都會在解放軍準備好的時候對台採取行動」。

布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩 (Ryan Hass) 認為，委內瑞拉是「強人統治的破碎國家」，台灣則是擁有權力分立和明確總統繼任程序的民主政體，兩者無法類比，「中國不能單憑抓捕台灣民選領袖，實現其對台目標」。

臨時總統就任 川普持續施壓

馬杜羅的副手羅德裡格斯（Delcy Rodríguez）5日宣誓就任臨時總統，發言中仍稱馬杜羅為委內瑞拉合法總統，但她未展現出將對抗美國行動的跡象。

美媒《華爾街日報》引述知情人士報導，美國最新的情報分析認為，在馬杜羅缺席的情況下，羅德裡格斯最有條件領導過渡政府；相較之下，諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），或曾是總統候選人的岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）恐較難取得正當性。

川普此前曾公開威脅羅德裡格斯，稱若繼任政府成員不做出「正確的選擇」，將可能比被監禁的馬杜羅「付出更高代價」。

川普對美國全國廣播公司（NBC）表示，美國並非與委內瑞拉開戰，而是「在與販毒者開戰」。他還說，在舉行任何新選舉前，美國必須先協助解決委內瑞拉的問題，並稱30天內舉行投票「不切實際」。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）回應路透社詢問時表示：「總統與其國安團隊正在做出務實決策，確保委內瑞拉最終符合美國的利益。」李威特並對福斯新聞表示，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）正與馬杜羅政府剩餘成員「持續保持聯繫」，華府仍對委內瑞拉握有「籌碼」。

DW記者李宥臻對此文亦有貢獻

作者: 周依恩 (路透社、彭博社等)