馬杜羅夫婦已押送至紐約 川普：美將暫時接管委內瑞拉

凌晨2時，委內瑞拉首都與幾個軍事要地傳來驚心動魄的爆炸聲，同時美軍三角洲部隊地面行動，進入提烏納堡軍事基地，將睡夢中的委國總統馬杜羅與他的夫人捉捕並押送出境。

轟炸行動半小時結束，事後川普上傳社群媒體的照片顯示，馬杜羅被帶走時已戴上了手銬。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）說明，「部隊於美東標準時間1月3日凌晨3點29分在水面上航行，船上載有被起訴人員，馬杜羅和他的妻子都已登上了硫磺島號。」

幾小時後，馬杜羅被押送至美國紐約位於布魯克林的看守所。美國司法部指出，馬杜羅面臨毒品恐怖主義陰謀等針對美國的罪行，已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

美國總統川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在隨後的記者會上宣布，將暫時接管委內瑞拉。

記者向美國總統川普提問，「您預期美國會接管委內瑞拉多久？」

川普回應，「我希望能盡快完成，但需要一段時間。你知道，我們得重建他們整個基礎建設。」

川普並表示，委內瑞拉副總統羅德里格斯已經宣誓就職為新任總統。

56歲的羅德里格斯，是馬杜羅政權中最位高權重的人物之一，她同時還兼任石油與財政部長，掌握國家經濟命脈。雖然稍早路透社傳出消息，說她已經前往俄羅斯，但俄方否認。

川普表示，「她才剛宣誓就職為總統，她和馬可（盧比歐）談了很久，她說『我們會照你們要的去做』。她的態度很客氣，但她其實也沒選擇。」

不過委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）、同時也是2025年諾貝爾和平獎得主馬查多，則反對讓馬杜羅的餘黨來續掌政權。

馬查多呼籲國際社會，應該支持2024年大選中，真正民選的合法總統烏魯蒂亞（Edmundo Gonzalez Urrutia）回國接掌委內瑞拉。對此，川普沒有回應，倒是點名哥倫比亞、墨西哥與古巴等將毒品運到美國的國家，「得小心點」。

戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問坎西安（Mark Cancian）指出，「你可能會看到的是針對這些國家的毒品設施進行空襲或飛彈攻擊，總統談到哥倫比亞時，提到的是毒品生產設施，墨西哥也是。」

一夜之間，總統被押往美國準備受審，委內瑞拉政局動盪、民眾更是惶惶不安，不少人天一亮就開始排隊搶購物資，也有人整好了家當準備離開。面對美國的強勢介入，委內瑞拉的未來仍充滿變數。