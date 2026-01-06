馬杜羅夫婦紐約出庭 稱遭綁架拒認罪

委內瑞拉總統馬杜羅從布魯克林的都會拘留中心出來，在全副武裝的執法人員押送下下車，此刻他將上銬的雙手高舉，並抬頭往上看看四周。接著被帶上直升機，前往紐約曼哈頓的聯邦法院出庭。

現年63歲的馬杜羅與妻子佛羅雷斯兩人都辯稱無罪。

美聯社記者西薩克指出，「馬杜羅進入法庭時，向旁聽席的人祝賀新年快樂，但隨即轉為挑釁，對法官表示他是被綁架，在委內瑞拉卡拉卡斯家中被捕。馬杜羅說自己無罪，對法官說我是無辜的，整個過程他都用西班牙語發言，並有翻譯員將英語內容翻譯給他，他做了大量筆記，庭審結束時他被帶離法庭。一名旁聽席男子站起開始起鬨，該男子說自己在委內瑞拉是政治犯，說馬杜羅是非法總統，馬杜羅也用西班牙語回擊，說自己是被綁架的總統、是戰俘。」

馬杜羅面臨包括毒品恐怖主義、古柯鹼進口陰謀等4項刑事指控。他的律師可能會挑戰這場逮捕的合法性，並主張外國元首享有豁免權。不過美國不承認馬杜羅是委內瑞拉合法領袖。

於此同時，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯說道，「我懷著悲痛的心情前來，因為我們兩位英雄被美國綁架成為人質，我以我的榮譽發誓，我將竭盡全力，不讓手臂休息、不讓靈魂安寧，直到委內瑞拉迎接其應有的命運。」

美國川普政府上週末發動戲劇性軍事行動，將馬杜羅夫婦拘捕至美國後，委內瑞拉政局陷入動盪並宣布進入緊急狀態。川普（Donald Trump）對於委內瑞拉石油財富的意圖毫不掩飾。

在川普暗示美國企業獲取委內瑞拉石油前景推動下，美國石油公司股價5日收盤表現強勁，道瓊指數漲594點創歷史新高。

