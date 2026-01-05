馬杜羅的親信如今能為特朗普效力嗎？
許多收看美國總統特朗普週六新聞發布會的人，或許原本希望聽到美軍在黎明前突襲並抓捕委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）的戲劇性細節。
但更令人意外的時刻，可能是特朗普宣布，既然馬杜羅已被拘押，美國將「管理」委內瑞拉，「直到我們能夠進行安全、適當且審慎的過渡」。
另一個出乎意料的發展是，他補充說，國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）一直在與馬杜羅的副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）對話，並稱她「基本上願意配合我們認為必要的措施，讓委內瑞拉再次偉大」。
然而，羅德里格斯在稍後的新聞發布會上顯得並不合作，她譴責美囯對馬杜羅的拘押是綁架，並強調委內瑞拉不會成為殖民地。
在這些相互矛盾的訊息下，許多人正在追問：現在究竟誰在掌控委內瑞拉？
根據委內瑞拉憲法，若總統缺位，應由副總統接任。
因此，委內瑞拉最高法院裁定德爾西·羅德里格斯為代理總統，表面上看似合乎邏輯。
但多數委內瑞拉觀察人士原本預期，美國干預後的局勢會有不同的樣貌。
美國及其他多國並未承認尼古拉斯·馬杜羅是委內瑞拉合法總統，並譴責2024年選舉存在舞弊。
馬杜羅是由委內瑞拉全國選舉委員會（CNE）宣布當選，該機構由政府忠誠派主導。
但委內瑞拉全國選舉委員會從未公布詳細投票數據以支持其說法，而反對派收集並經卡特中心審查的投票副本顯示，反對派候選人埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo González）以壓倒性優勢獲勝。
有鑑於此，美國及數十個國家承認岡薩雷斯為當選總統。
岡薩雷斯是一名鮮為人知的前外交官，獲得受歡迎的反對派領袖瑪麗亞·科琳娜·馬查多（María Corina Machado）的支持。馬查多因遭馬杜羅政府官員禁止參選，由岡薩雷斯代替。
選舉後，安全部隊鎮壓反對派，岡薩雷斯流亡西班牙，馬查多則在委內瑞拉隱匿。
過去18個月，他們一直敦促馬杜羅下台，並爭取國際支持，尤其是美國的支持。
馬查多因「為實現從獨裁到民主的公正和平過渡而奮鬥」獲得諾貝爾和平獎，聲望大幅提升。
在她從委內瑞拉藏身處冒險前往奧斯陸領獎後，獲得廣泛關注與認可。許多人認為，在後馬杜羅時期，都將看到她與岡薩雷斯一同回國掌權。
馬查多本人在馬杜羅被捕後於社交媒體發布公開信，宣稱「自由的時刻已經到來」。
「今天我們準備履行我們的使命並掌握權力，」她寫道。
然而，美國總統特朗普在記者會上的說法令記者震驚，他宣稱馬查多「既沒有支持也未獲尊重」來領導這個國家。
特朗普表示，他的團隊在美國空襲後並未與馬查多交談，但馬可·盧比奧已與羅德里格斯通話。
特朗普接下來的言論，或許揭示了為何特朗普政府目前成為了馬杜羅的忠實擁護者——至少暫時如此。
特朗普引述羅德里格斯的話：「我們會做你們想要的任何事」，並補充說：「她其實沒有選擇」。
由於馬杜羅的核心圈子似乎仍掌權，美國官員可能認為，最順利的過渡方式是由現有政府中的人物接任。
「他們認為可以建立一種類似監護的安排，而不是直接進駐並接管國家的日常運作，」曾在克林頓與奧巴馬政府擔任高階國安官員的瑪拉·魯德曼（Mara Rudman）表示。她形容這種做法在現代史上前所未見。
在新聞發布會上，特朗普表示，美國「準備在必要時發動第二次、更大規模的攻擊」，這似乎解釋了他為何認為德爾西·羅德里格斯別無選擇，只能聽命於美國。
在馬杜羅被逮捕並送出國後數小時，德爾西·羅德里格斯被看到身邊圍繞著馬杜羅核心圈層中最具權勢的人，這似乎顯示她也獲得了他們的支持。
陪同她的包括其兄、委內瑞拉國會主席豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodríguez）、內政部長迪奧斯達多·卡貝羅（Diosdado Cabello）、國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino），以及武裝部隊最高指揮官拉雷斯（Domingo Hernández Lárez）等人。
這一情況令美國官員感到欣慰，他們原本擔心馬杜羅被捕後，其核心圈層之間會爆發潛在的權力爭奪戰，導致局勢不穩。
但羅德里格斯傳達給美國的訊息，恐怕不那麼令人愉快。
她堅稱「委內瑞拉只有一位總統，他的名字是尼古拉斯·馬杜羅」，並將其被捕稱為「綁架」。
「我們絕不會再成為任何帝國的殖民地，」她強調，並承諾「捍衛」委內瑞拉。
儘管她的言辭與特朗普所描述的「願意聽命於美國」的形象相去甚遠，但外界猜測，她可能刻意採取民族主義語調，以維繫馬杜羅最忠誠的支持者。
在被問及特朗普對羅德里格斯的支持及其言論時，馬可·盧比奧週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，美國將根據她的行動而非言辭作出評估。
「我能預測人們會做出什麼決定嗎？不能，」他補充說，似乎暗示他對羅德里格斯是否願意與美國合作並不像特朗普那樣確信。
他唯一堅定的是美國對羅德里格斯臨時政府施壓的意願。
「我知道的是，如果他們不做出正確決定，美國將保留多種槓桿手段，以確保我們的利益受到保護，其中包括現行的石油禁運等措施，」他說。
在接受美國廣播公司（ABC）採訪時，盧比奧也似乎暗示委內瑞拉應舉行新選舉。
「政府將通過一段過渡期，並有真正的選舉，而這是他們過去未曾擁有的，」他在《本週》（This Week）節目中表示。
他還呼籲「務實」，並指出新選舉需要時間：「大家都在問，為什麼尼古拉斯·馬杜羅被捕 24小時後，沒有安排明天舉行選舉？這太荒謬了。」
曾在特朗普第一任期擔任國家安全顧問、曾負責制定取代馬杜羅計劃的約翰·博爾頓（John Bolton），對美國的軍事行動及馬杜羅被抓捕表示歡迎。
然而，這名特朗普的知名批評者告訴BBC，羅德里格斯不太可能向美國屈服，尤其是該政權仍獲得中國、俄羅斯和古巴的支持。
「理性的做法是推翻馬杜羅政權殘餘，並讓反對派掌權，直到舉行自由公正的選舉。他們有能力組建臨時政府，並安排選舉。」
關於新選舉的討論，無疑會令瑪麗亞·科琳娜·馬查多、埃德蒙多·岡薩雷斯，以及許多投票支持他們的委內瑞拉人失望，他們堅持希望選票得到尊重。
反對派長期主張，在負責組織選舉的關鍵機構仍由馬杜羅忠誠派把持的情況下，自由公正的選舉不可能實現。
改革這些機構將需要時間。
因此，短期內，委內瑞拉看來將由德爾西·羅德里格斯及馬杜羅核心圈子治理——只要他們符合特朗普政府的期望。
這種局面能維持多久，取決於羅德里格斯能否在滿足特朗普要求與維護馬杜羅基本盤利益之間找到平衡。
她可能很快會陷入進退兩難的境地。
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 66
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 3
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 299
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 63
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 106
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 147
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 26
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 11
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 36
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 43
小寒財運旺！威力彩4億快買「5星座、5生肖」錢包在發燙
今年1月5日迎接二十四節氣的小寒！俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，在這寒冷天氣有些人的錢包卻是熱呼呼的；小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」小寒這半個月財運最旺，另外小寒這天威力彩頭獎上看4億，被財神眷顧的幸運兒不妨買彩券試試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2