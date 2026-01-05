馬杜羅的親信如今能為特朗普效力嗎？

委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯譴責馬杜羅被美國抓捕是一起綁架事件（資料照片） [AFP via Getty Images]

許多收看美國總統特朗普週六新聞發布會的人，或許原本希望聽到美軍在黎明前突襲並抓捕委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）的戲劇性細節。

但更令人意外的時刻，可能是特朗普宣布，既然馬杜羅已被拘押，美國將「管理」委內瑞拉，「直到我們能夠進行安全、適當且審慎的過渡」。

另一個出乎意料的發展是，他補充說，國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）一直在與馬杜羅的副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）對話，並稱她「基本上願意配合我們認為必要的措施，讓委內瑞拉再次偉大」。

廣告 廣告

然而，羅德里格斯在稍後的新聞發布會上顯得並不合作，她譴責美囯對馬杜羅的拘押是綁架，並強調委內瑞拉不會成為殖民地。

在這些相互矛盾的訊息下，許多人正在追問：現在究竟誰在掌控委內瑞拉？

根據委內瑞拉憲法，若總統缺位，應由副總統接任。

因此，委內瑞拉最高法院裁定德爾西·羅德里格斯為代理總統，表面上看似合乎邏輯。

但多數委內瑞拉觀察人士原本預期，美國干預後的局勢會有不同的樣貌。

美國及其他多國並未承認尼古拉斯·馬杜羅是委內瑞拉合法總統，並譴責2024年選舉存在舞弊。

馬杜羅是由委內瑞拉全國選舉委員會（CNE）宣布當選，該機構由政府忠誠派主導。

但委內瑞拉全國選舉委員會從未公布詳細投票數據以支持其說法，而反對派收集並經卡特中心審查的投票副本顯示，反對派候選人埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo González）以壓倒性優勢獲勝。

埃德蒙多·岡薩雷斯代替被禁止參選的瑪麗亞·科琳娜·馬查多參加了選舉。 [JUAN BARRETO/AFP via Getty Images]

有鑑於此，美國及數十個國家承認岡薩雷斯為當選總統。

岡薩雷斯是一名鮮為人知的前外交官，獲得受歡迎的反對派領袖瑪麗亞·科琳娜·馬查多（María Corina Machado）的支持。馬查多因遭馬杜羅政府官員禁止參選，由岡薩雷斯代替。

選舉後，安全部隊鎮壓反對派，岡薩雷斯流亡西班牙，馬查多則在委內瑞拉隱匿。

過去18個月，他們一直敦促馬杜羅下台，並爭取國際支持，尤其是美國的支持。

馬查多因「為實現從獨裁到民主的公正和平過渡而奮鬥」獲得諾貝爾和平獎，聲望大幅提升。

在她從委內瑞拉藏身處冒險前往奧斯陸領獎後，獲得廣泛關注與認可。許多人認為，在後馬杜羅時期，都將看到她與岡薩雷斯一同回國掌權。

馬查多本人在馬杜羅被捕後於社交媒體發布公開信，宣稱「自由的時刻已經到來」。

「今天我們準備履行我們的使命並掌握權力，」她寫道。

然而，美國總統特朗普在記者會上的說法令記者震驚，他宣稱馬查多「既沒有支持也未獲尊重」來領導這個國家。

特朗普表示，他的團隊在美國空襲後並未與馬查多交談，但馬可·盧比奧已與羅德里格斯通話。

特朗普接下來的言論，或許揭示了為何特朗普政府目前成為了馬杜羅的忠實擁護者——至少暫時如此。

特朗普引述羅德里格斯的話：「我們會做你們想要的任何事」，並補充說：「她其實沒有選擇」。

由於馬杜羅的核心圈子似乎仍掌權，美國官員可能認為，最順利的過渡方式是由現有政府中的人物接任。

「他們認為可以建立一種類似監護的安排，而不是直接進駐並接管國家的日常運作，」曾在克林頓與奧巴馬政府擔任高階國安官員的瑪拉·魯德曼（Mara Rudman）表示。她形容這種做法在現代史上前所未見。

在新聞發布會上，特朗普表示，美國「準備在必要時發動第二次、更大規模的攻擊」，這似乎解釋了他為何認為德爾西·羅德里格斯別無選擇，只能聽命於美國。

德爾西·羅德里格斯經常與尼古拉斯·馬杜羅及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores ）並肩出現在各種活動中。 [Gaby Oraa/Bloomberg via Getty Images]

在馬杜羅被逮捕並送出國後數小時，德爾西·羅德里格斯被看到身邊圍繞著馬杜羅核心圈層中最具權勢的人，這似乎顯示她也獲得了他們的支持。

陪同她的包括其兄、委內瑞拉國會主席豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodríguez）、內政部長迪奧斯達多·卡貝羅（Diosdado Cabello）、國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino），以及武裝部隊最高指揮官拉雷斯（Domingo Hernández Lárez）等人。

這一情況令美國官員感到欣慰，他們原本擔心馬杜羅被捕後，其核心圈層之間會爆發潛在的權力爭奪戰，導致局勢不穩。

但羅德里格斯傳達給美國的訊息，恐怕不那麼令人愉快。

她堅稱「委內瑞拉只有一位總統，他的名字是尼古拉斯·馬杜羅」，並將其被捕稱為「綁架」。

「我們絕不會再成為任何帝國的殖民地，」她強調，並承諾「捍衛」委內瑞拉。

儘管她的言辭與特朗普所描述的「願意聽命於美國」的形象相去甚遠，但外界猜測，她可能刻意採取民族主義語調，以維繫馬杜羅最忠誠的支持者。

在被問及特朗普對羅德里格斯的支持及其言論時，馬可·盧比奧週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，美國將根據她的行動而非言辭作出評估。

「我能預測人們會做出什麼決定嗎？不能，」他補充說，似乎暗示他對羅德里格斯是否願意與美國合作並不像特朗普那樣確信。

他唯一堅定的是美國對羅德里格斯臨時政府施壓的意願。

「我知道的是，如果他們不做出正確決定，美國將保留多種槓桿手段，以確保我們的利益受到保護，其中包括現行的石油禁運等措施，」他說。

在接受美國廣播公司（ABC）採訪時，盧比奧也似乎暗示委內瑞拉應舉行新選舉。

「政府將通過一段過渡期，並有真正的選舉，而這是他們過去未曾擁有的，」他在《本週》（This Week）節目中表示。

他還呼籲「務實」，並指出新選舉需要時間：「大家都在問，為什麼尼古拉斯·馬杜羅被捕 24小時後，沒有安排明天舉行選舉？這太荒謬了。」

曾在特朗普第一任期擔任國家安全顧問、曾負責制定取代馬杜羅計劃的約翰·博爾頓（John Bolton），對美國的軍事行動及馬杜羅被抓捕表示歡迎。

然而，這名特朗普的知名批評者告訴BBC，羅德里格斯不太可能向美國屈服，尤其是該政權仍獲得中國、俄羅斯和古巴的支持。

「理性的做法是推翻馬杜羅政權殘餘，並讓反對派掌權，直到舉行自由公正的選舉。他們有能力組建臨時政府，並安排選舉。」

關於新選舉的討論，無疑會令瑪麗亞·科琳娜·馬查多、埃德蒙多·岡薩雷斯，以及許多投票支持他們的委內瑞拉人失望，他們堅持希望選票得到尊重。

反對派長期主張，在負責組織選舉的關鍵機構仍由馬杜羅忠誠派把持的情況下，自由公正的選舉不可能實現。

改革這些機構將需要時間。

因此，短期內，委內瑞拉看來將由德爾西·羅德里格斯及馬杜羅核心圈子治理——只要他們符合特朗普政府的期望。

這種局面能維持多久，取決於羅德里格斯能否在滿足特朗普要求與維護馬杜羅基本盤利益之間找到平衡。

她可能很快會陷入進退兩難的境地。