馬杜羅稱「華為可防監聽」卻遭美活捉！中網狂酸「定位神器」慘遭華為法務部檢舉

馬杜羅吹捧華為防監聽遭美軍擒，讓中國網民戲稱為定位神器。 圖：翻攝自網路／新頭殼合成

[Newtalk新聞] 曾大肆吹捧華為手機具備「防監聽」功能的委內瑞拉領導人馬杜羅，於1月3日深夜遭美軍生擒，消息傳回中國後，社群平台隨即掀起嘲諷熱潮，網友戲稱該手機其實是美軍的定位導航，促使華為法務部在1月4日緊急出面檢舉相關言論，試圖壓制這波針對品牌形象的負面輿論。

翻閱過往媒體報導可以發現，馬杜羅是該品牌的忠實擁護者，他在各式正式場合中，從不吝嗇展現自己對這款通訊設備的信心。這種對特定技術的高度依賴，在如今身陷囹圄的對比下，顯得格外諷刺，也成為民眾茶餘飯後的諷刺焦點。

廣告 廣告

馬杜羅在去年8月14日的演說中曾展示摺疊機 Mate X6，並透露這是中方贈送的「全球尖端科技」。2023年9月訪中期間，他再度獲贈一台 Mate X3，並在記者會上宣稱自己同時使用兩部華為裝置，甚至在去年9月1日的卡拉卡斯記者會上，公開誇讚這是「世上最強手機」，保證連美國情報單位都無法監聽。

除了個人使用的防護設備外，委內瑞拉武裝部隊其實也配備了大量由中方製造的防禦體系。然而，在1月3日那場決定性的奇襲中，這些所謂的精良武裝並未發揮預期效果，在美軍的攻勢下幾乎毫無反擊之力，最終導致領導人被順利帶走。

根據民眾在1月4日公開的截圖顯示，有人因轉發馬杜羅過去展示手機的影像，並配文揶揄其被捕與官方媒體的宣傳落差，隨即遭到華為公司投訴。在舉報內容中，華為指控該網友「侵犯名譽」，並批評其惡意將企業連結至國際爭端，認為此舉已嚴重干擾品牌的正常營運。

隨著美軍在1月3日晚間成功完成抓捕行動，相關討論在網路上演變成一場大型惡搞。大批群眾連日來不斷挖掘過去的片段作為笑料，特別針對馬杜羅昔日對華為產品的高度讚賞大作文章，酸言酸語灌爆討論區，嘲諷這部「護身符」在關鍵時刻竟毫無作用，並戲稱這次美軍行動是「華為手機立了大功」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市3養生館違法色情交易 萬華警偕北市府斷水電

早起看電影！文化幣限時加碼 3月前看「早場國片」回饋加倍