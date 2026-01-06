馬杜羅紐約出庭拒認罪 稱自己為人正派、仍是委國總統

重兵押解下，馬杜羅夫婦從紐約布魯克林的大都會拘留中心，搭直升機進入曼哈頓。馬杜羅和妻子身穿監獄發的卡其色套裝、橘色鞋子，雙腳上了鐐銬，接著他被轉押上裝甲車並移送至法院。一路上警方設下層層路障，法院附近的重要區域也禁止行人通行。

高度戒備的維安，為的是委內瑞拉前總統馬杜羅的首次庭審。主審法官是現年92歲的海勒斯坦（Alvin Hellerstein），專門審理恐怖主義與國安等重大案件。

根據美國司法部起訴書，馬杜羅過去25年濫用公職，嚴重貪污，並且向美國走私大量毒品，主要是毒品恐怖主義陰謀罪等4項罪名，他的妻子同時面臨走私陰謀罪等多項罪名。不過在法庭上，馬杜羅與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）都堅稱自己無罪，馬杜羅還說自己是委內瑞拉總統。

美國西岸審判律師協會主席拉赫馬尼分析，「一般而言，國家元首是不能被起訴的。但有個很重要的前提，他要是美國國務院承認的國家元首。」

在法庭上，馬杜羅夫婦也都表示自己是被「綁架」而來，馬杜羅做了大量的筆記，佛羅雷斯則要求做醫療檢查，因為美軍的抓捕過程中，她的肋骨可能有骨折或有嚴重瘀傷。整個庭審歷時約半小時，下一場聆訊是3月17日。

拉赫馬尼認為，「我認為這宗案件幾乎不可能有協商空間，尤其是馬杜羅今天在法庭上極為強硬，何況任何認罪協議都等同於要在美國聯邦終身監禁。」

針對川普政府這場跨境軍事行動、抓捕他國元首是否違反《國際法》與《聯合國憲章》，美國法律專家表示，預期司法部會提出的觀點是，美國對任何將毒品輸入美國境內的人，都具有司法管轄權，不論他是否擁有美國國籍。

而馬杜羅的律師波拉克（Barry Pollack），曾任維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）的律師，他表示將提出大量文件應對這些法律挑戰。一般預期，馬杜羅可能會以外國元首享有刑事豁免權為由，要求撤銷對他的指控。

拉赫馬尼指出，「相關判例可追溯到19世紀，美國最高法院早就裁定，即使被告是被非法綁架帶進美國，只要起訴本身合法並有足夠證據，刑事訴訟就不會受到影響。」

而為了防止非法資產外流，瑞士聯邦委員會也發布聲明表示，已經凍結了馬杜羅在瑞士境內所有資產，並且立即生效、有效期間為4年。