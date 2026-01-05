馬杜羅翻版 美記者：美軍將「斬首」習近平

中國國家主席習近平去年五月在莫斯科見委內瑞拉總統馬杜羅。（翻攝中國政府網）

美國總統川普3日以打擊毒品恐怖組織為由對委內瑞拉發動突襲，活捉親中的獨裁總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，令大批流亡海外的委內瑞拉人歡呼慶祝；值得關注的是，華府知名國家安全記者戈茨（Bill Gertz）上週曾直言，若中共侵犯台灣，美方將對中共領導人習近平等中共高層發動斬首行動。





美軍3日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動超過150架戰機轟炸委國首都加拉加斯，並活捉馬杜羅夫婦，迅速將委內瑞拉親中政權瓦解。碰巧的是，馬杜羅被抓的幾小時前，才會見中國特使邱小琪，引發國際矚目。

中國外交部昨日則發聲明譴責美國總統川普的作為，批評美方對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，此舉已嚴重侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美與加勒比地區的和平安全，中方堅決反對。





值得關注的是，華府資深國安記者戈茨早在12月28日在X平台發文直言：「如果中國對台灣發動軍事進攻，蘇萊曼尼無人機攻擊事件將在北京重演，攻擊對象包括中央軍委主席習近平在內的每一位政治局常委。」





戈茨強調，「美國將擁有世界上能夠阻止解放軍的力量。中共將像其蘇聯前身一樣，最後被掃進歷史的垃圾堆。」