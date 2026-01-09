馬杜羅被捕全球震驚：川普正開啟「海盜式」掠奪！ 格陵蘭是下個目標？雷倩揭 1/3 後地緣規則全變了

2026 年 1 月 3 日，美軍特種部隊突襲委內瑞拉首都，直接將總統馬杜羅及其夫人「帶回」紐約受審，這場行動讓全球尚未從震驚中回神。雖然華府對外宣稱這是針對「毒梟集團」的司法行動，但前立委雷倩在最新的戰略觀察中揭示，這絕非一場臨時起意的緝捕，而是美國醞釀已久的「海盜式」亮劍，正式開啟了川普 2.0 的「制度重置」時代。

「司法正當性」背後的奪財計畫：空手套白狼

雷倩指出，美國對馬杜羅政權的圍獵早在 2017 年就已鋪陳。美國將馬杜羅政府正式定義為恐怖組織「太陽集團（Cartel of the Suns）」，巧妙地將主權衝突轉化為司法緝捕。這背後的真正目的，是為了對委內瑞拉的石油與金融進行「空手套白狼」式的絕對掌控。美國繞過聯合國與國際法，透過封鎖酸重油產業鏈並掌握帳戶金流，實質上在不費一兵一卒的情況下，重整了對美國有利的能源秩序。這種不再維護舊規，而是直接「砍掉重練」的手段，正是 Trump Americana 的核心特徵。

格陵蘭會是下一個？當盟友協議不再保險

當全球目光聚焦拉美，川普的下一個目標早已鎖定格陵蘭。雷倩分析，與委內瑞拉不同，美國在格陵蘭已有現成的軍事基地與早期預警系統。然而，川普卻依然展現了赤裸裸的領土野心。這傳遞了一個冷酷的訊號：在川普 2.0 時代，單純的軍事合作已不足以滿足美國的需求。無論是北極航道、科研數據還是稀土資源，只要涉及「關鍵節點」，美國都要將其納入絕對掌控。對於依賴傳統安全協定的盟友來說，這種不講規則的單邊威脅，無疑是巨大的警訊。

PCE 長戰下的「見群龍無首」：不在計畫中的平行秩序

在美、中、俄三大核國的博弈中，雷倩提出了一個關鍵術語：PCE（延長的競爭性平衡）。這是一場拉長的、避免產生巨大核衝突的結構性摩擦。在這種動態平衡中，秩序並沒有消失，只是美國不再維護那套對它不再方便的舊規。

然而，雷倩也點出了川普計畫之外的變數。在美國忙於「制度重置」的廢墟中，俄羅斯成功躲過了 Swift 制裁，而中國正以地緣經濟為核心，推進「一帶一路」與「全球三倡議」。這種多軌並行的格局，正呼應了易經中「見群龍無首」的吉卦——這是一個沒有單一領導者、秩序由多方碰撞而生的新時代。

這場從 1/3 委內瑞拉行動開始的雷霆之怒，不僅改變了地緣政治的規則，更揭示了金融秩序與節點控制力的全面重組。雷倩強調，中國能否在川普的計畫之外，順勢推進那套「世界大同」的建設，將是人類共同面對的未來。