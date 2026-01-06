馬杜羅被控罪名及相關證據是什麼？

[Reuters]

在美軍從加拉加斯的一處住所將尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子帶走僅48小時後，這位委內瑞拉領導人就站在了紐約法庭上，對美國政府提出的共謀指控表示不認罪。

當全球仍震驚於美國對另一國領導人進行極不尋常的軍事扣押之際，針對馬杜羅的刑事案件，將如其他在紐約提起的案件一樣，依據證據和美國法律在司法系統中審理。

檢察官在起訴文件中指控馬杜羅、其妻子及兒子，以及同夥，參與了一個可卡因走私的陰謀，並和被列為恐怖組織的販毒集團合作。

他們表示，被告「濫用公眾信任，腐化原本合法的機構，將數噸可卡因輸入美國」。

馬杜羅此前曾稱這類指控是推進「帝國」計劃、以獲取委內瑞拉豐富石油資源的工具。

在週一（1月5日）的庭審中，他的律師主張，作為一個主權國家的領導人，他應享有司法豁免權，並稱美國以武力將他帶走是非法的。

離開法庭時，馬杜羅用西班牙語表示自己是「被綁架的總統」和「戰俘」。

據其律師馬克·E·唐納利（Mark E Donnelly）聲明，馬杜羅的妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）心情良好，並補充說：「我們期待審查並質疑政府所持有的證據。」她也表示不認罪。

在25頁的起訴書中，美國檢察官列出了一個據稱始於1999年的案件，當時馬杜羅首次當選公職。他、弗洛雷斯、其子尼古拉斯·埃內斯托·馬杜羅·格拉（Nicolás Ernesto Maduro Guerra），以及其他三人被指參與了一場「持續的可卡因走私行動」。

委內瑞拉現任及前任內政部長——負責監督該國警察部隊的迪奧斯達多·卡貝略·隆東（Diosdado Cabello Rondón）和拉蒙·羅德里格斯·查辛（Ramon Rodriguez Chacin）——也被起訴，還有被指是「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫派領袖的赫克托·魯斯滕福德·格雷羅·弗洛雷斯（Hector Rusthenford Guerrero Flores）。

美國懸賞徵求導致卡貝略·隆東和格雷羅·弗洛雷斯被捕的線索，後者於去年12月在紐約因勒索、毒品進口等等罪名被起訴。

美國突襲行動後，卡貝略·隆東在委內瑞拉電視上呼籲居民「信任我們的領導，信任我們的軍事和政治領袖，共度當前局勢」。

總計六人面臨四項指控，包括與指定恐怖組織進行毒品陰謀、共謀將可卡因走私至美國，以及持有和使用非法武器——主要是機槍——以執行該陰謀。

起訴書指控他們與哥倫比亞革命武裝力量（FARC）、錫那羅亞（Sinaloa）和澤塔斯（Zetas）販毒集團，以及「阿拉瓜火車」合作。美國政府於2025年2月將這些組織列為恐怖團體。

檢方指稱，被告明知這些毒品將運往美國，而為毒品運輸提供「執法掩護和後勤支持」。

美國政府稱，馬杜羅在成為總統之前曾向毒販提供護照，並「為洗錢者使用的飛機提供外交掩護，以將毒資從墨西哥運回委內瑞拉」。

在2013年上任後，他被指允許毒品交易「蓬勃發展，以令其自身、政權成員以及其家族獲益」。

檢方指稱，他的妻子當時是委內瑞拉國民議會領袖，收受數十萬美元賄賂，包括作為毒品運輸安全通行的回扣。

這對夫婦被指指揮國家支持的幫派，「下令綁架、毆打和謀殺那些欠他們毒款或破壞其毒品走私行動的人」。

同時，檢方指控卡貝略·隆東和哥倫比亞毒販合作，促成大量可卡因運往墨西哥，最終進入美國。

羅德里格斯·查辛被指維護著一處莊園，該莊園容納FARC營地和訓練學校，並被指收受該組織賄賂，以保護其免遭逮捕和起訴。

馬杜羅之子馬杜羅·格拉被指經常乘坐飛機前往委內瑞拉海岸外的瑪格麗塔島（Margarita Island），攜帶軍方認為裝有毒品的包裹。

檢方還指稱，2017年他曾試圖將數百公斤可卡因運往邁阿密，並「與毒品合作夥伴討論，包括將低品質可卡因運往紐約，因為在邁阿密無法出售，安排500公斤可卡因從邁阿密附近的貨櫃卸下，以及使用廢金屬集裝箱將可卡因走私進入紐約港口」。

週一，馬杜羅·格拉抨擊美國行動是「對全球政治穩定的直接威脅」。

「如果我們將綁架國家元首正常化，沒有任何國家是安全的，」這位委內瑞拉國會議員說。

在起訴書中，檢方還要求沒收被告的財產和資金。

美國地方法院法官艾爾文·海勒斯坦（Alvin Hellerstein）已將下一次庭審定於3月17日。

辯護律師兼前聯邦檢察官莎拉·克里索夫（Sarah Krissoff）表示，很難評估針對馬杜羅案件的法律依據，因為起訴書未包含檢方持有的證據。

她指出，在國際毒品走私案件或起訴文件中，通常「結論很多，細節很少」。這類大型毒品案件的證據大多屬於機密或保密。

克里索夫預計，審判部分環節將對媒體和公眾封鎖，辯護律師必須獲得安全許可，並在政府用於處理機密情報的高度安全區域審查部分材料。

她補充說，檢方在針對馬杜羅的案件中擁有「真正的優勢」，因為他們已經構建此案超過十年。

包括克里夫蘭州立大學法學院的米萊娜·斯特里奧（Milena Sterio）在內的多位法律專家接受BBC採訪時認為，美國將馬杜羅帶到紐約的行動違反了《聯合國憲章》和其他國際法。

但斯特里奧表示，既然馬杜羅已在美國，根據美國國內法，他接受審判幾乎肯定是合法的。

「我們的法院長期認為，即使被告被綁架或強行帶到美國，也不是撤銷案件的理由，」她說。

BBC已聯繫馬杜羅的律師尋求置評。