馬杜羅被美國抓走後委內瑞拉將何去何從？

（德國之聲中文網）委內瑞拉最高法院周六晚間(1月3日）任命副總統德爾西·羅德裡格斯 (Delcy Rodríguez)擔任臨時總統。委內瑞拉最高法院法官塔尼婭·達梅利奧通過國家電視台宣讀決定時說，鑑於“尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯遭綁架造成的特殊情況”，最高法院在總統被迫缺位期間采取了相應程序，命令羅德裡格斯副總統代行國家元首職責，以在目前面臨外國侵略的情況下維護國家利益。不過，最高法院未宣布總統馬杜羅“絕對缺席”。委內瑞拉憲法規定，如果總統“絕對缺席”，權力將移交給執行副總統，並在30天內舉行大選。

德爾西·羅德裡格斯隨後在國家電視台宣布尼古拉斯·馬杜羅仍然是委內瑞拉的唯一總統，並稱美國“綁架”馬杜羅的襲擊行動是雙邊關系上的“可怕污點”，違反了《聯合國憲章》。她說：“我們絕不會再做奴隸。”她還指一些委內瑞拉平民和軍人在美國的突襲行動中喪生，但沒有透露具體數字。特朗普則稱，一些美軍士兵在此次襲擊中受傷，但無人死亡。特朗普此前曾表示，他的政府希望與羅德裡格斯合作。

廣告 廣告

陪同羅德裡格斯在電視上露面的有她的哥哥、國民議會議長豪爾赫·羅德裡格斯（Jorge Rodríguez），內政部長迪奧斯達多·卡韋略（Diosdado Cabello）和國防部長弗拉基米爾·帕德裡諾·洛佩斯（Wladimir Padrino López）。他們的共同露面旨在表明，此前與馬杜羅分享權力的聯盟暫時仍保持團結。

分析人士指出，委內瑞拉十余年來維持著高層文官與軍方之間的權力平衡。德爾西·羅德裡格斯及其兄長代表文官一方，國防部長帕德裡諾和內政部長卡韋略則代表軍方。專家認為，這種權力結構使得更換政府遠比罷免馬杜羅復雜得多。“你可以撤換委內瑞拉政府的任何部門，但要真正實現變革，需要不同層級的多方參與，”一位曾參與委內瑞拉調查的美國前官員表示。

目前，各方關注的焦點集中在內政部長迪奧斯達多·卡韋略身上。他被認為思想極端、推行暴政且難以捉摸，對該國的民事和軍事反情報機構擁有相當大的影響力。聯合國已認定，民事情報機構委內瑞拉國家情報局（SEBIN）和軍事情報總局（DGCIM）均犯有反人類罪，包括殘酷對待政治對手。

該政權的維持也依賴於軍隊。委內瑞拉有多達2000名將軍和海軍上將，是美國的兩倍多。高級軍官控制著食品分配、原材料供應以及委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）。叛逃者和調查人員稱，軍方還從非法貿易中獲利。雖然一些軍官可能會在馬杜羅被捕後考慮倒戈，但知情人士透露，以卡韋略為首的核心圈子目前對與美國達成協議不感興趣。

白宮公布馬杜羅影像

63歲的尼古拉斯·馬杜羅和他的妻子西莉亞·弗洛雷斯(Cilia Flores)周六在美軍特種部隊在委內瑞拉首都加拉加斯的一次突襲行動中被逮捕。美軍直升機先將他們運送到一艘美國海軍艦艇上，然後用直升機送至紐約，經停關塔那摩美軍基地，最後再由大批警力將他們押送至紐約布魯克林的拘留中心。白宮在X平台上發布的一段視頻顯示，馬杜羅戴著手銬，穿著拖鞋，在多名美國緝毒局人員控制下，緩步走過一條長廊，地毯上印有美國“緝毒局紐約分局”的大寫英文首字母。馬杜羅向現場人員說“晚安”以及“新年快樂”。

馬杜羅自2013年以來一直以日益專制的方式統治委內瑞拉。他和妻子被美方指控的罪名包括“串謀實施毒品恐怖主義”和“串謀走私可卡因”。美方稱，馬杜羅領導著一個“腐敗且非法”的政府，並通過大規模販毒行動向美國境內傾銷了數千噸可卡因。數月來，特朗普政府一直在該地區增派美軍，並對加勒比海和東太平洋的船只發動襲擊，這些船只被指控運送毒品。上周，美國中情局策劃了一次無人機襲擊，目標是據信被委內瑞拉販毒集團使用的碼頭區域，這是美國9月開始針對委內瑞拉開展軍事行動以來首次已知的直接在委內瑞拉領土上進行的軍事行動。

據美國媒體報道，馬杜羅最早可能下周一就將出庭受審。聯合國指控馬杜羅犯有“反人類罪”。

特朗普：“領導”委內瑞拉直到實現“適當的權力交接”

特朗普在對委內瑞拉發動軍事打擊後舉行的新聞發布會上向記者強調，“我們將領導這個國家，直到我們能夠確保實現安全、有序、謹慎的過渡。”“他稱周六抓獲馬杜羅的行動“令人震驚且卓有成效”，並表示將確保委內瑞拉得到妥善治理。

特朗普表示，作為接管行動的一部分，美國主要石油公司將重返擁有世界最大石油儲量的委內瑞拉，並翻新嚴重老化的石油基礎設施。專家表示，這一過程可能需要數年時間。

特朗普還表示，“對委內瑞拉所有石油的禁運仍然有效。”華盛頓於2017年對委內瑞拉實施經濟制裁，兩年後又實施了石油禁運。根據國際能源署（IEA）2023年的數據，委內瑞拉擁有約佔世界石油儲量17%的石油。但委內瑞拉石油質量較低，主要加工成柴油或瀝青等副產品，而不是汽油。據歐佩克的數據，委內瑞拉每天生產不到100萬桶原油，其中大部分以極低的價格在黑市上出售。

特朗普還表示，他對向委內瑞拉派遣美軍持開放態度。“我們不怕地面行動，”特朗普說。

與此同時，特朗普排除了與反對派領導人、諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·科琳娜·馬查多（María Corina Machado）合作的可能性。特朗普表示，馬查多在國內缺乏支持。馬查多被廣泛認為是馬杜羅最有力的反對者。在馬杜羅被捕後，馬查多曾呼籲任命反對派政治家埃蒙多·岡薩雷斯·烏魯蒂亞（Edmundo González Urrutia）為總統繼任者。馬查多在X網站上發表的一份聲明中寫道，烏魯蒂亞一年半前贏得了總統選舉，現在應該立即就任憲法規定的職務。

國際反應

包括紐約、洛杉磯和華盛頓在內的多個美國城市爆發了反對軍事干預委內瑞拉的抗議活動。據《紐約時報》報道，在芝加哥，示威者舉著寫有“不為石油流血”、“停止干涉拉丁美洲”等標語的牌子。白宮外有人打出“特朗普是戰爭罪犯”和“美國不向委內瑞拉開戰”的標語。

與此同時，美國媒體報道稱，委內瑞拉流亡者在各地集會，慶祝馬杜羅被推翻。委內瑞拉人也聚集在將關押馬杜羅的紐約布魯克林監獄附近，許多人揮舞著委內瑞拉國旗。

美國抓走馬杜羅夫婦的行動在國際上遭到強烈批評，一些法律專家質疑逮捕外國元首行動的合法性。委內瑞拉的盟友俄羅斯、古巴和伊朗譴責此次襲擊侵犯了委內瑞拉主權。俄羅斯外長拉夫羅夫向委內瑞拉副總統德爾西·羅德裡格斯表達了聲援。中國外交部也發表聲明，稱“美方行徑明顯違反國際法和國際關系基本准則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則”，並“呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題”。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯呼籲各方保持克制。

德國總理默茨要求“有序過渡到通過選舉產生的合法政府”，並稱德國政府將“花時間”評估美國干預行動的法律影響，“原則上，國際法原則必須適用於國家間關系。”

在拉丁美洲，阿根廷總統米萊稱委內瑞拉獲得的“新的自由”，墨西哥和巴西總統盧拉則譴責此次干預行動不可接受。

聯合國安理會計劃於周一召開會議，討論美國的這一行動。聯合國秘書長古特雷斯稱美國的行動是“一個危險的先例”。

（路透社、德新社、法新社)

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正