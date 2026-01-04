馬杜羅被美國抓走後委內瑞拉將何去何從？
（德國之聲中文網）委內瑞拉最高法院周六晚間(1月3日）任命副總統德爾西·羅德裡格斯 (Delcy Rodríguez)擔任臨時總統。委內瑞拉最高法院法官塔尼婭·達梅利奧通過國家電視台宣讀決定時說，鑑於“尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯遭綁架造成的特殊情況”，最高法院在總統被迫缺位期間采取了相應程序，命令羅德裡格斯副總統代行國家元首職責，以在目前面臨外國侵略的情況下維護國家利益。不過，最高法院未宣布總統馬杜羅“絕對缺席”。委內瑞拉憲法規定，如果總統“絕對缺席”，權力將移交給執行副總統，並在30天內舉行大選。
德爾西·羅德裡格斯隨後在國家電視台宣布尼古拉斯·馬杜羅仍然是委內瑞拉的唯一總統，並稱美國“綁架”馬杜羅的襲擊行動是雙邊關系上的“可怕污點”，違反了《聯合國憲章》。她說：“我們絕不會再做奴隸。”她還指一些委內瑞拉平民和軍人在美國的突襲行動中喪生，但沒有透露具體數字。特朗普則稱，一些美軍士兵在此次襲擊中受傷，但無人死亡。特朗普此前曾表示，他的政府希望與羅德裡格斯合作。
陪同羅德裡格斯在電視上露面的有她的哥哥、國民議會議長豪爾赫·羅德裡格斯（Jorge Rodríguez），內政部長迪奧斯達多·卡韋略（Diosdado Cabello）和國防部長弗拉基米爾·帕德裡諾·洛佩斯（Wladimir Padrino López）。他們的共同露面旨在表明，此前與馬杜羅分享權力的聯盟暫時仍保持團結。
分析人士指出，委內瑞拉十余年來維持著高層文官與軍方之間的權力平衡。德爾西·羅德裡格斯及其兄長代表文官一方，國防部長帕德裡諾和內政部長卡韋略則代表軍方。專家認為，這種權力結構使得更換政府遠比罷免馬杜羅復雜得多。“你可以撤換委內瑞拉政府的任何部門，但要真正實現變革，需要不同層級的多方參與，”一位曾參與委內瑞拉調查的美國前官員表示。
目前，各方關注的焦點集中在內政部長迪奧斯達多·卡韋略身上。他被認為思想極端、推行暴政且難以捉摸，對該國的民事和軍事反情報機構擁有相當大的影響力。聯合國已認定，民事情報機構委內瑞拉國家情報局（SEBIN）和軍事情報總局（DGCIM）均犯有反人類罪，包括殘酷對待政治對手。
該政權的維持也依賴於軍隊。委內瑞拉有多達2000名將軍和海軍上將，是美國的兩倍多。高級軍官控制著食品分配、原材料供應以及委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）。叛逃者和調查人員稱，軍方還從非法貿易中獲利。雖然一些軍官可能會在馬杜羅被捕後考慮倒戈，但知情人士透露，以卡韋略為首的核心圈子目前對與美國達成協議不感興趣。
白宮公布馬杜羅影像
63歲的尼古拉斯·馬杜羅和他的妻子西莉亞·弗洛雷斯(Cilia Flores)周六在美軍特種部隊在委內瑞拉首都加拉加斯的一次突襲行動中被逮捕。美軍直升機先將他們運送到一艘美國海軍艦艇上，然後用直升機送至紐約，經停關塔那摩美軍基地，最後再由大批警力將他們押送至紐約布魯克林的拘留中心。白宮在X平台上發布的一段視頻顯示，馬杜羅戴著手銬，穿著拖鞋，在多名美國緝毒局人員控制下，緩步走過一條長廊，地毯上印有美國“緝毒局紐約分局”的大寫英文首字母。馬杜羅向現場人員說“晚安”以及“新年快樂”。
馬杜羅自2013年以來一直以日益專制的方式統治委內瑞拉。他和妻子被美方指控的罪名包括“串謀實施毒品恐怖主義”和“串謀走私可卡因”。美方稱，馬杜羅領導著一個“腐敗且非法”的政府，並通過大規模販毒行動向美國境內傾銷了數千噸可卡因。數月來，特朗普政府一直在該地區增派美軍，並對加勒比海和東太平洋的船只發動襲擊，這些船只被指控運送毒品。上周，美國中情局策劃了一次無人機襲擊，目標是據信被委內瑞拉販毒集團使用的碼頭區域，這是美國9月開始針對委內瑞拉開展軍事行動以來首次已知的直接在委內瑞拉領土上進行的軍事行動。
據美國媒體報道，馬杜羅最早可能下周一就將出庭受審。聯合國指控馬杜羅犯有“反人類罪”。
特朗普：“領導”委內瑞拉直到實現“適當的權力交接”
特朗普在對委內瑞拉發動軍事打擊後舉行的新聞發布會上向記者強調，“我們將領導這個國家，直到我們能夠確保實現安全、有序、謹慎的過渡。”“他稱周六抓獲馬杜羅的行動“令人震驚且卓有成效”，並表示將確保委內瑞拉得到妥善治理。
特朗普表示，作為接管行動的一部分，美國主要石油公司將重返擁有世界最大石油儲量的委內瑞拉，並翻新嚴重老化的石油基礎設施。專家表示，這一過程可能需要數年時間。
特朗普還表示，“對委內瑞拉所有石油的禁運仍然有效。”華盛頓於2017年對委內瑞拉實施經濟制裁，兩年後又實施了石油禁運。根據國際能源署（IEA）2023年的數據，委內瑞拉擁有約佔世界石油儲量17%的石油。但委內瑞拉石油質量較低，主要加工成柴油或瀝青等副產品，而不是汽油。據歐佩克的數據，委內瑞拉每天生產不到100萬桶原油，其中大部分以極低的價格在黑市上出售。
特朗普還表示，他對向委內瑞拉派遣美軍持開放態度。“我們不怕地面行動，”特朗普說。
與此同時，特朗普排除了與反對派領導人、諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·科琳娜·馬查多（María Corina Machado）合作的可能性。特朗普表示，馬查多在國內缺乏支持。馬查多被廣泛認為是馬杜羅最有力的反對者。在馬杜羅被捕後，馬查多曾呼籲任命反對派政治家埃蒙多·岡薩雷斯·烏魯蒂亞（Edmundo González Urrutia）為總統繼任者。馬查多在X網站上發表的一份聲明中寫道，烏魯蒂亞一年半前贏得了總統選舉，現在應該立即就任憲法規定的職務。
國際反應
包括紐約、洛杉磯和華盛頓在內的多個美國城市爆發了反對軍事干預委內瑞拉的抗議活動。據《紐約時報》報道，在芝加哥，示威者舉著寫有“不為石油流血”、“停止干涉拉丁美洲”等標語的牌子。白宮外有人打出“特朗普是戰爭罪犯”和“美國不向委內瑞拉開戰”的標語。
與此同時，美國媒體報道稱，委內瑞拉流亡者在各地集會，慶祝馬杜羅被推翻。委內瑞拉人也聚集在將關押馬杜羅的紐約布魯克林監獄附近，許多人揮舞著委內瑞拉國旗。
美國抓走馬杜羅夫婦的行動在國際上遭到強烈批評，一些法律專家質疑逮捕外國元首行動的合法性。委內瑞拉的盟友俄羅斯、古巴和伊朗譴責此次襲擊侵犯了委內瑞拉主權。俄羅斯外長拉夫羅夫向委內瑞拉副總統德爾西·羅德裡格斯表達了聲援。中國外交部也發表聲明，稱“美方行徑明顯違反國際法和國際關系基本准則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則”，並“呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題”。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯呼籲各方保持克制。
德國總理默茨要求“有序過渡到通過選舉產生的合法政府”，並稱德國政府將“花時間”評估美國干預行動的法律影響，“原則上，國際法原則必須適用於國家間關系。”
在拉丁美洲，阿根廷總統米萊稱委內瑞拉獲得的“新的自由”，墨西哥和巴西總統盧拉則譴責此次干預行動不可接受。
聯合國安理會計劃於周一召開會議，討論美國的這一行動。聯合國秘書長古特雷斯稱美國的行動是“一個危險的先例”。
（路透社、德新社、法新社)
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 148
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 15
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 64
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 81
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 38
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 150
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 小時前 ・ 12
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 70
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 449
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 56
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 128
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 105
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 13
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 544
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話