馬杜羅首次庭審現場直擊：「我是總統和戰俘，被綁到了這裡」

在委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）首次走進紐約市的一處法庭之前，就聽得見鐐銬碰撞的聲音在房間裡迴盪。

他隨後向擠滿記者和公眾的座位說道，自己剛剛被「綁架」。

在他進入法庭幾分鐘後，法官艾爾文·海勒斯坦（Alvin Hellerstein）要求馬杜羅確認身份，以便開始程序。

「先生，我是尼古拉斯·馬杜羅。我是委內瑞拉共和國總統，自1月3日起我就被綁架到這裡，」他用平緩的西班牙語對法庭說，隨後由口譯員翻譯給法庭聽。「我是在委內瑞拉加拉加斯的家中被捕的。」

92歲的法官迅速插話，告訴馬杜羅「會有時間和場合來討論這些」。

在當地時間週一（1月5日）下午戲劇性的40分鐘提訊過程中，馬杜羅和他的妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）對毒品和武器指控表示不認罪。

「我是無辜的。我是個正派的人，」馬杜羅說。弗洛雷斯則說自己「完全是無辜的」。

這位63歲的總統和妻子上週六被美國部隊突襲委內瑞拉住所後，就被轉移到紐約監獄，這次突襲還包括對軍事基地的打擊。

兩人身穿藍橙相間的監獄服和卡其褲，並戴著耳機聽西班牙語翻譯，一名律師坐在他們中間。馬杜羅在黃色法律便箋上仔細做筆記，並要求法官確認他可以在庭後保留這些筆記。

馬杜羅在紐約曼哈頓市中心被一群士兵押下直升機。 [Reuters]

他們由一輛裝甲汽車接送往法庭。 [Reuters]

幾個月前著名說唱歌手肖恩「迪迪」康姆斯（Sean "Diddy" Combs）也是在同一間聯邦法庭被審判並定罪。當馬杜羅走進這個法庭時，他轉身向觀眾席上的幾位人士點頭致意。

他在整個過程中保持冷靜且面無表情，即使在最後，一名旁聽者突然喊出馬杜羅將為他的罪行「付出代價」。

「我是一名總統，也是一名戰俘，」他用西班牙語對那名男子喊道。隨後該男子流著淚被帶出法庭。

位於紐約曼哈頓的聯邦法院門外聚集了大量媒體和示威者。 [EPA]

這場庭審對其他人來說也是情緒很激動的。來自委內瑞拉的記者邁勃特·佩蒂（Maibort Petit）表示，美國在逮捕馬杜羅時發射的飛彈損壞了她位於加拉加斯提烏納要塞（Fuerte Tiuna）附近的家。

她說，看著曾經的領導人被美國法警押送進法庭，身穿囚服，感覺超現實。

馬杜羅的妻子弗洛雷斯則安靜許多，眼睛和額頭附近有繃帶，律師稱這是她在週末被捕時受傷所致。

她輕聲說話，金髮紮成髮髻，律師要求給她適當的醫療，包括可能的肋骨瘀傷和骨折的X光檢查。

馬杜羅和妻子在庭審中未申請保釋，但日後可以提出，這意味著他們將繼續被聯邦拘留。

美國指控馬杜羅涉及毒品恐怖主義陰謀、可卡因進口陰謀、持有機槍和破壞性裝置，以及共謀持有機槍和破壞性裝置。

馬杜羅與妻子、兒子及其他多人一同被起訴。下一次庭審定於3月17日舉行。