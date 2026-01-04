馬杜藏身處成廢墟！衛星照直擊「蒂烏納堡」焦土慘狀

國際中心／程正邦報導

隨著美軍特種部隊於 3 日凌晨成功擒獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），關於其最後藏身地的慘況也隨之曝光。根據最新釋出的衛星影像與目擊報告，馬杜洛多年來賴以生存的「鋼鐵堡壘」蒂烏納堡（Fort Tiuna），在美軍的高強度精準打擊下已幾乎淪為廢墟，象徵著馬杜洛政權軍事支柱的徹底崩塌。

蒂烏納堡行政大樓與戰備倉庫被夷為平地，美軍空襲前（2025/12/22）後（2026/01/03）衛星照對比。（圖／路透）

衛星照對比：從「最高統帥部」到「一片焦黑」

根據路透社取得的 Vantor（前身為 Maxar Technologies） 衛星照片，清晰地記錄了這場「外科手術式」打擊的威力。空襲前蒂烏納堡作為委國最大的軍事設施，駐紮著國防部與最高指揮部，建築群井然有序，防空飛彈車與軍事裝備排列整齊。

廣告 廣告

空襲後基地內出現大面積焦黑，數棟核心行政大樓與戰備倉庫被夷為平地，連停放的軍車也僅剩扭曲的骨架。特別是美軍為了開路，優先摧毀了防空雷達與電力設施，導致該區域在突襲時完全陷入黑暗。

拉卡洛塔空軍基地遭美軍空襲後，中俄製的軍事設備淪為廢鐵。（圖／路透）

驚魂 30 分鐘：三角洲部隊閃擊「安全屋」

執政黨領導人費南德茲（Nahum Fernández）向美聯社證實，蒂烏納堡正是馬杜洛夫婦被俘的具體地點。行動於凌晨 2 時展開，美軍出動了超過 150 架次飛機提供掩護，壓制委國防空系統。

當時馬杜洛夫婦正躲在基地的「安全屋」內，眼見美軍三角洲部隊（Delta Force）持火焰切割器強行突破多重鋼門，馬杜洛曾試圖退往更深處的地下密室，但因美軍速度太快，密室門尚未關閉就被士兵突入。

面對精銳部隊的壓制，這對昔日的「第一夫婦」最終選擇放棄抵抗，隨即被押上直升機載往外海。

委國裝甲戰車還來不急反映就被美軍炸個稀巴爛。（圖／路透）

多點摧毀：首都防禦網全面癱瘓

除了蒂烏納堡外，卡拉卡斯市內的拉卡洛塔空軍基地（La Carlota）也遭到重創。現場火光沖天，殘骸散布在跑道各處。

美軍精確打擊了基地內的防空設施與通信天線。據軍事專家分析，美軍可能使用了高強度的電子干擾，使委軍引以為傲的防空雷達完全失效，出現了「雷達有開卻看不見」的斷層現象。

照片亦顯示，連接首都與西蒙·玻利瓦爾國際機場的公路遭到碎裂石塊封鎖，多處戰略港口（如拉瓜伊拉港）也傳出倉庫爆炸與集裝箱損毀。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日深夜遭美軍空襲，染起熊熊烈火照亮夜空。（圖／路透）

更多三立新聞網報導

美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網

馬杜洛淪硫磺島號囚徒！川普揭「天才突襲」細節：美企將重返委國石油業

三角洲部隊閃擊委內瑞拉！馬杜洛夫婦睡夢中遭捕 美司法部列四重罪起訴

