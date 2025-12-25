馬東石聖誕節合體GD！倆人互動同框萌翻全網 粉絲直呼這組合太犯規

記者林宜君／台北報導

聖誕節驚喜連連！南韓巨星馬東石與天王G-Dragon（GD）合體現身，不僅賣萌撒糖，還上演超可愛打拳互動，瞬間讓粉絲瘋狂刷屏，直呼「活久了什麼都看得到！」

南韓男星馬東石今（25）日透過社群公開與G-Dragon的聖誕節互動，兩人戴上聖誕帽化身聖誕老人，同框拍照賣萌，並一起打拳互動。馬東石在貼文簡單寫下「Merry Christmas with GD 🎄🎅🏻」，並標記GD帳號，畫面中兩人毫無拘束感，形成強烈反差，讓粉絲一秒陷入幸福又混亂的狀態。

廣告 廣告

馬東石（左）與GD（右）合體現身，上演超可愛打拳互動，瞬間讓粉絲瘋狂。（圖／翻攝自@donlee IG）

更吸睛的是，GD學起馬東石經典的打拳動作，一邊搖聖誕帽，一邊擺出可愛表情，畫面幼稚又搞笑，讓馬東石在旁忍不住笑開懷，宛如巨型保鑣帶著小精靈過節的畫面。貼文一出立即引發熱烈討論，粉絲留言刷屏表示：「這關係是什麼啦？怎麼可以這麼可愛」、「可愛的孩子旁邊又一個可愛的孩子？？？」、「太犯規了」、「真的活久了什麼都看得到欸」。短時間內瀏覽量突破20萬次，話題熱度迅速上升，這份聖誕禮物明顯收服了粉絲的心。

更多三立新聞網報導

比飛韓國還貴！Faker跨年見面會門票價格飆破3萬秒殺 網狂問：能幹嘛

新人排場比天王大？王Aden堅持訪問要先看訪綱 結果乏人問津零人採訪

跨年取消風波延燒！網友直言比事件更驚訝的是 不認識王ADEN

北捷4死11傷震撼全台！狄鶯深夜發聲力挺警務人員引爆論戰

