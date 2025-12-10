馬查多女兒代讀和平獎獲獎感言：民主國家須為自由而戰

2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)今天(10日)在頒獎典禮上透過女兒表示，民主國家若要生存下去，就必須準備好為自由而戰。

路透社報導，現年58歲的馬查多原定親自前往挪威奧斯陸市政廳領獎，也在半路上致電給諾貝爾協會(Nobel Institute)主席，但最終仍未能如願趕上典禮。

她改由女兒安娜(Ana Corina Sosa Machado)代為發表得獎感言。演說中，這位委內瑞拉反對派領袖表示，諾貝爾和平獎不僅對她的國家，也對全世界具有重大意義。

廣告 廣告

她說：「它提醒世界，民主對和平至關重要。而委內瑞拉人可以與世界分享的最重要一課，是在漫長且艱難的道路上淬鍊出來的：如果我們想要民主，就必須準備好為自由而戰。」

馬查多目前領導反對派政黨「來吧委內瑞拉」(Vente Venezuela)，並於2017年協助創立「我是委內瑞拉」(Soy Venezuela)聯盟，團結國內支持民主的各政治勢力。

她去年在總統大選前贏得反對黨初選，但最高法院對她祭出15年不得擔任公職的禁令，使她失去候選資格。反對派後來改推前外交官龔薩雷茲(Edmundo Gonzalez Urrutia)代她出戰並獲得勝選，然而政府掌控的國家選舉委員會仍宣布時任總統馬杜洛(Nicolas Maduro)當選。

從那之後，馬杜洛政府開始擴大抓捕反對派人士，並迫使馬查多躲藏至今。