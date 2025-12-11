馬查多女兒代領諾貝爾和平獎 再喊「民主國家須為自由而戰」

諾貝爾和平獎頒獎典禮在挪威當地時間10日下午舉行，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領導人馬查多，因為長年被當局下達旅遊禁令，禁止她出境，一度傳出她可能親自出席頒獎典禮，不過最後並未現身，由女兒代為領獎，馬查多強調，如果想要追求民主，就必須準備好為自由而戰！

女兒代領諾貝爾和平獎 馬查多錄音「現聲」

挪威當地時間10日下午諾貝爾協會頒發今年的和平獎，得主馬查多確定無法親自出席，由女兒安娜代為領獎，馬查多代媽媽宣讀演講稿，「這個獎項意義深遠，它提醒世界，民主對和平至關重要，如果想要民主，就必須準備好為自由而戰」。

之前外界猜測馬查多是否違抗委內瑞拉當局過去10年以來對她祭出的旅遊禁令，有望親自出席領獎，但最後事與願違，主辦單位公布馬查多的錄音檔，「我很沮喪且遺憾地告訴大家，我無法及時趕到參加這個儀式」。

馬查多行蹤隱密，女兒表示母親很快就會回到委內瑞拉，諾貝爾和平獎委員會主席在致詞時敦促委內瑞拉總統馬杜洛下台，10日晚間在奧斯陸，大批民眾手持火炬向和平獎得主馬查多致敬。

美扣押委內瑞拉近海1油輪「有史以來最大」 緊張局勢恐升溫

委國總統馬杜洛批評不該將和平獎頒給馬查多，他呼籲民眾團結一心，對抗美國可能的軍事侵略。

美國總統川普透露，委國一艘大型油輪被美國扣留，是迄今為止扣押過最大的油輪，此外，美國在加比海的屬地波多黎各有多架軍機在基地集結待命，讓美委關係持續緊繃。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

