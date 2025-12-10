馬查多女兒代領諾貝爾和平獎 委員會主席籲馬杜洛下台

馬查多的女兒安娜代母親領取諾貝爾和平獎，並發表演說。

委內瑞拉反對派領袖馬查多的女兒安娜，週三（10日）在挪威代表沒能出席頒獎典禮的母親，接受今年諾貝爾和平獎。她說，她的母親決心生活在一個自由的委內瑞拉，並且「永不放棄」。（戚海倫報導）

委內瑞拉反對派領袖馬查多無法出席諾貝爾和平獎頒獎典禮，由女兒安娜代為領獎，並且發表得獎演說，譴責委內瑞拉政府實施「國家恐怖主義」。諾貝爾和平獎委員會主席弗里德內斯在典禮上，敦促委內瑞拉總統馬杜洛，接受2024年大選落敗結果、並且辭職。他說：「馬杜洛先生，請接受選舉結果，下台。」他補充：「為和平轉型民主奠定基礎。因為這是委內瑞拉人民的意志。」

廣告 廣告

美國有線電視新聞網CNN報導，在頒獎典禮前發布的一段錄音中，58歲的馬查多說，我正在前往奧斯陸的路上，她感謝那些冒著生命危險，讓她能夠前往挪威的人。根據透露，馬查多週四將在奧斯陸和挪威總理斯托爾一同舉行記者會。

34歲的安娜表示，諾貝爾和平獎意義深遠，提醒世界民主對和平「至關重要」。她希望委內瑞拉能「有序過渡」到民主制度。安娜還指出，在馬杜洛執政下，有2500人遭到「綁架、失蹤和酷刑」。