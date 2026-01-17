馬查多將和平獎章贈予川普 諾貝爾委員會：獲獎者不變

諾貝爾委員會(Nobel Committee)16日表示，諾貝爾和平獎與獲獎者是密不可分的，在一天前，今年的諾貝爾和平獎得主將她的獎章贈送給美國總統川普(Donald Trump)。

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)表示，她已經她的諾貝爾獎章「贈送」給川普，以爭取他的支持。自從委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)遭推翻以來，馬查多一直遭到邊緣化。

但諾貝爾委員會在聲明中表示：「無論獎章、證書或獎金被如何使用，歷史上記載的獲獎者始終會是原本的獲獎者。」聲明指出：「即便獎章或證書後來由其他人所有，這不會改變是誰獲頒諾貝爾和平獎。」

諾貝爾委員會表示，不會對「和平獎得主或他們參與的政治進程」發表評論。聲明表示，獲獎者如何處理他們獲得的獎章、證書和獎金並沒有限制。聲明也列舉了幾個獲獎者曾出售或贈送獎章的例子。

馬查多因為她「毫不懈怠地為委內瑞拉人民爭取民主權利，並致力推動獨裁政權以公正及和平方式轉型為民主政體」，而獲頒諾貝爾和平獎。

川普曾大力宣揚他自己應該贏得去年的諾貝爾和平獎，他宣稱他自己為結束8場戰爭做出了努力。

但諾貝爾和平獎最終頒給了馬查多，馬查多透過搭船逃離委內瑞拉抵達奧斯陸接受頒獎，隨後也將這個獎獻給川普。(編輯：宋皖媛)

