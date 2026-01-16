馬查多將諾貝爾和平獎章「贈與川普」！路透：他打算收下

委內瑞拉反對派領袖馬查多證實，她於15日在白宮與美國總統川普會面時，將自己獲得的諾貝爾和平獎贈與川普，《路透社》引述一名白宮官員證實，川普打算「保留這枚獎章」。

馬查多（左，白衣者）現身美國國會大廈。（圖／路透社）

《路透社》報導，川普（Donald Trump）隨即在社交媒體發文表示，「瑪麗亞（Maria Corina Machado）將諾貝爾和平獎贈予我，以表彰我所做的工作。這是相互尊重的美好舉動。謝謝你，瑪麗亞！」

馬查多形容這場會談「非常好」，她向媒體表示，此舉是為表彰川普「對委內瑞拉人民自由的承諾」。報導指出，這場午餐會談歷時略超過1小時，是馬查多與川普首次面對面會晤。會後，她前往國會山莊，與十多名共和、民主兩黨參議員會面；相較於白宮，她在美國國會獲得較熱烈的支持。

廣告 廣告

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普「一直期待這場會面」，但同時仍堅持他「務實的判斷」，即他認為馬查多尚未獲得領導委內瑞拉需要的政治支持。報導分析指，馬查多此舉，顯然是試圖在委內瑞拉未來權力布局，爭取影響力。

不過，即使馬查多將獎章交給川普，諾貝爾和平獎的榮譽仍屬於她本人。挪威諾貝爾研究所已明確表示，該獎項「不得轉讓、分享或撤銷」。

延伸閱讀

台積電2025年第四季EPS 19.5元 全年狂賺逾6個股本再攀頂

張瀞文/4兆美元對決：Google挑戰輝達 AI權力正在易手

路透：陸報關行被告知輝達H200晶片不准入境