馬查多持續向川普示好 稱委內瑞拉展開民主轉型

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天表示，委國正踏出民主轉型第一步，並稱在美國總統川普支持下，委內瑞拉將走向自由。

法新社報導，川普政府1月3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，選擇支持前副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任臨時總統，並將諾貝爾和平獎得主馬查多邊緣化。

馬查多在華盛頓一場活動表示：「我們現在確實進入真正民主轉型的第一步。」她補充，這將對「所有委內瑞拉民眾生活」以及整個地區與世界產生「深遠影響」。

她說：「委內瑞拉將獲自由，這將在美國人民與總統川普的支持下實現。」

馬查多所屬政黨已提出證據，指控馬杜洛竊取委國2024年大選勝利，相關說法獲華盛頓及多數國際社會支持。

但川普表示馬查多在國內支持度不足，因此選擇支持羅德里格斯，前提是她須配合美國取得委內瑞拉龐大的石油資源。

馬查多今天表示，羅德里格斯只是「聽命行事」，並非依自身意志行動。

就在馬查多發表談話前一天，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）於卡拉卡斯（Caracas）會晤羅德里格斯。美方一名要求匿名的官員表示，雷克里夫此行是為「傳達美國期待改善雙方合作關係的訊息」。

顯示雙邊關係改善的另一跡象是美國班機今天降落在卡拉卡斯，機上載有231名遭遣返的委內瑞拉人，這是馬杜洛遭推翻後的首個遣返航班。

川普在第二任期內將打擊無證移民列為重點政策，並展開大規模移民突襲與遣返行動。

馬查多昨天將自己的諾貝爾和平獎獎章贈予川普，試圖爭取川普支持。她說：「他值得這個獎。那是一個非常感性的時刻，我決定代表委內瑞拉人民，把諾貝爾和平獎獎章送給他。」

目前尚不清楚川普是否會保留獎章，但挪威諾貝爾委員會表示，諾貝爾獎不可轉讓。（編譯：屈享平）1150117