馬查多獲美協助抵挪威 誓言將重返委內瑞拉

在抵達挪威首都奧斯陸後，委內瑞拉反對派領袖馬查多的行程滿檔，參訪挪威議會時的記者會上，她坦言確實得到美國政府的幫助，才能來到奧斯陸。

馬查多表示，「我認為每個國家都有權自衛，對我們而言，我認為川普總統的行動對目前局勢發展起到決定性作用，使馬杜羅國政權比以往任何時候都更加軟弱。」

根據《華爾街日報》的報導，這趟高風險的旅程，馬查多先是變裝出海，搭小漁船前往加勒比海小島古拉索，再搭私人飛機取道美國扺達挪威。

途中她躲過10個軍事檢查哨，在海上遭逢巨浪，過程中得有人協助聯絡美軍，才能避免她的船隻遭到誤炸。當她在加勒比海上時，空中還有兩架美國海軍F-18戰機盤旋了大約40分鐘。

馬查多說：「我當然要回委內瑞拉，如果我在委國境內被當局發現，他們會把我抓起來，我非常清楚自己要承擔的風險。」

當她在奧斯陸大飯店陽台現身的那一刻，歡呼聲響徹夜空，她用雙手擁抱自己，還送出飛吻，群眾情緒激動高喊勇敢與自由，更高唱委內瑞拉國歌。

這是馬查多在2024年指控馬杜羅政權大選舞弊，遭到威脅迫害，大選後她幾乎消失在公眾目光，就連諾貝爾和平獎在10月揭曉得主是她時，也不曾現身。不過對於馬查多偷渡出國，委國人有褒，也有貶。

旅居瑞典委國民眾席爾瓦表示，「她曾被囚禁多年，是意志堅定的鬥士，對我們而言她此刻就是自由的象徵。」

另一位委國民眾特立尼達則說：「那些呼籲軍事干預的委國反對派，並不住在委內瑞拉，他們的家人也是，他們根本不在乎美國軍事干預，會對我們摯愛的國家以及土地帶來什麼後果。」

馬查多現身挪威後，在委國內外引發強烈且分歧的反應。外界關注，在她宣示「一定會回家」之際，這場高風險的旅程，究竟會成為反對派凝聚力量的轉捩點，還是讓委內瑞拉的政治危機更加複雜。

