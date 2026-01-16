馬查多白宮獻獎！川普開心收諾貝爾獎章 委國代理總統酸：我不會跪著去

馬查多在白宮與美國總統川普進行了一場極具戲劇性的會面。（白宮提供）

委內瑞拉反對派領袖、去年的諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）15日在白宮與美國總統川普進行了一場極具戲劇性的會面。為了展現對川普高度推崇，馬查多將象徵榮譽的諾貝爾和平獎獎章親手獻給了這位美國總統，川普隨後也欣然收下這份大禮，並將獎章保留在白宮。

綜合外媒報導，在這場備受矚目的會面中，兩人互動熱絡且充滿政治意涵。川普在會後數小時透過社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，公開感謝馬查多的舉動。他寫道：「瑪麗亞將她的諾貝爾和平獎獻給我，以表彰我所做的工作。這是相互尊重的絕佳展現，謝謝妳，瑪麗亞！」據白宮知情人士透露，馬查多離開時將獎章留在了白宮，目前該獎章已由總統持有。

馬查多隨後面對記者時，進一步闡述了她獻獎的理由。她表示，將這個原本屬於她的殊榮轉贈給川普，是為了「認可他對我們自由的獨特承諾」。這番話顯然是指涉川普近期透過軍事行動驅逐委內瑞拉獨裁者馬杜洛的決策。

儘管川普並未扶植馬查多掌權，甚至曾評論她「雖然人很好，但缺乏領導國家所需的威望」，馬查多仍對川普讚譽有加，甚至對川普提及的委內瑞拉局勢認知和關懷程度表示「印象深刻」。

馬查多的行為，隨即引來目前獲得川普政府支持、接掌委內瑞拉政權的代理總統羅德里格斯的強烈諷刺。（翻攝自羅德里格斯IG）

然而，馬查多的行為，隨即引來目前獲得川普政府支持、接掌委內瑞拉政權的代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的強烈諷刺。羅德里格斯15日在卡拉卡斯發表談話時，意有所指地對馬查多的行為嗤之以鼻。她強調自己的立場與風骨，公開嘲諷道：「如果有一天，身為代理總統的我必須去華盛頓，我會昂首挺胸地去，而不是跪著去。」這番話被視為對馬查多「獻獎求榮」行為的嚴厲批判。

針對這場史無前例的「轉贈」風波，負責頒發獎項的諾貝爾委員會則在社群平台X上冷靜地重申規則，指出雖然獎章實體可以更換擁有者，但「諾貝爾和平獎得主的頭銜是不能轉讓或分享的」。

