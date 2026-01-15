馬查多白宮行 贈川普諾貝爾和平獎座？

美國總統川普今天(15日)將與委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)會面。馬查多的白宮行在川普與委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)通話後一天展開，川普對羅德里格斯讚不絕口，稱她是「了不起的人」，並認為美國逮捕委國前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)取得重大進展。羅德里格斯則稱這次通話很有建設性且充滿禮貌，認為雙方有互信。

川普在社群媒體發文表示，通話觸及很多議題，包括石油、礦產、貿易，還有國安。值得注意的是川普並未提及政治過渡的問題。

馬查多獲得諾貝爾和平獎後曾公開表示要將獎項獻給川普。川普則表示，馬查多可能在兩人會面時將獎座贈送給他。川普在福斯新聞網的專訪中說，「我知道她想這麼做，那會是一個莫大的榮耀。」(編輯：宋皖媛)