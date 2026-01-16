馬查多相贈 特朗普終於「得到」諾貝爾和平獎

（德國之聲中文網）委內瑞拉反對派領導人瑪麗亞·馬查多周四訪問白宮，與美國總統特朗普舉行了閉門午餐會。會後馬查多告訴記者，她向特朗普“贈送”了她的諾貝爾和平獎獎章，“以贊揚他對我們國家自由的獨特貢獻”。

據路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報道，一位白宮官員證實，特朗普打算保留這枚獎章。

特朗普一直公開表示渴望獲得諾貝爾和平獎，並對馬查多於2025年獲得諾貝爾和平獎一事表示嘲諷。

近幾周來，馬查多一直小心翼翼地避免冒犯特朗普，她甚至曾提出與特朗普分享她的諾貝爾和平獎。但諾貝爾獎委員會表示，該獎既不可轉讓也不能分享。

特朗普會後在Truth Social發帖對馬查多表示感謝，並稱其為“一位了不起的女性”。“瑪麗亞將她的諾貝爾和平獎送給了我，以表彰我所做的工作。這是一種相互尊重的美好姿態。謝謝你，瑪麗亞！”

美國兩周前突襲抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅之後，將順位繼任的原副總統羅德裡格斯作為對話和合作伙伴。同時馬查多迅速被邊緣化，特朗普稱她“在國內得不到支持和尊重”，不適合執政。周四，白宮表示，總統對此事的看法沒有改變。

作者: 德正