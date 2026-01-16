馬查多稱已將「諾貝爾和平獎」送給川普！盼委內瑞拉改朝換代

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。（圖／達志／美聯社）

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）稱，她已在美東時間15日的會晤中，將諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）獎章贈予美國總統川普（Donald Trump）。目前尚不清楚川普是否已接受這枚獎章。馬查多形容這次會面「非常成功」，並向媒體表示，她之所以這麼做，是為了表彰川普對委內瑞拉人民自由的承諾。

然而，《路透社》報導稱，馬查多此舉顯然是為了討好川普，以爭取自己在未來的委內瑞拉政府中佔有一席之地。9日，曾有記者詢問川普，若他能獲得馬查多的獎項，是否會改變他對馬查多在委內瑞拉角色的看法。川普回應稱：「她可能會在其中某個層面有所參與。我必須和她談談。我認為她願意來訪這件事非常好。據我了解，這就是她來的原因。」

廣告 廣告

本月稍早，在美軍入侵委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）、非法綁架該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，川普曾表示，馬查多「在國內既沒有支持度，也沒有受到尊重。她是1位非常好的人，但她沒有得到尊重。」

川普事後也轉而支持馬杜洛的副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）出任臨時總統。川普14日在接受《路透社》專訪時曾表示：「她很容易打交道。」他也透露，華府目前的重點在於確保美國取得委內瑞拉的石油資源，並推動該國經濟重建。而羅德里奎茲則在國內表示，她將提出改革該國石油產業的方案，此舉與川普的想法一拍即合。

據悉，川普日前曾對馬查多接受諾貝爾和平獎一事表達不滿，因為這項榮譽長期以來一直是川普渴望獲得的。馬查多遂在上週表示，她希望能親自向川普致謝，感謝他對馬杜洛採取行動，並且希望將諾貝爾和平獎送給川普。川普稱此舉「是1項極大的榮譽。」但隨後又在14日改口，否認自己希望馬查多將獎項送他。

不過，即使馬查多將獎章交給川普，這項榮譽仍屬於她本人，因為挪威諾貝爾研究所（Norwegian Nobel Institute）日前已表示，該獎項不得轉讓、分享或撤銷。

報導補充，這場午餐會議似乎持續了1個多小時，標誌著2人首次面對面會晤。隨後，馬查多在國會山莊（Capitol Hill）與10多名共和黨與民主黨參議員會面，在那裡她獲得了更為熱情的支持。

在訪問仍進行之際，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普一直期待與馬查多會面，但他仍堅持其「務實」的評估，即馬查多目前尚未獲得在短期內領導國家的必要支持。「我知道總統非常期待這次會面，他也預期這將是1場良好而正面的討論，對象是馬查多女士，她確實是許多委內瑞拉人民眼中極為傑出且勇敢的聲音。」李維特在會面進行期間於簡報中對記者表示。

曾與馬查多會面的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）指出，這位反對派領袖告訴參議員們，委內瑞拉目前的鎮壓情況與馬杜洛時期並無不同。他表示，委內瑞拉臨時總統羅德里奎茲是1名「手腕圓滑的操盤者」，在川普的支持下正日益鞏固權力，「我希望能舉行選舉，但我對此保持懷疑態度。」

據悉，馬查多已被由馬杜洛盟友掌控的委國最高法院，禁止參選2024年委內瑞拉總統大選。外界觀察者普遍認為，在馬查多支持下的反對派人物岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）當時以大幅差距勝出，但馬杜洛事後卻宣稱勝選並繼續掌權。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黑戶寶寶長大了！ 她重回台灣探訪「咪咪」曝心願：想考台灣大學

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置