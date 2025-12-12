馬查多籲擴大施壓讓馬杜洛下台 致力實現和平過渡

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)12日報導，諾貝爾和平獎得主馬查多(Maria Corina Machado)正呼籲擴大對委內瑞拉強人馬杜洛(Nicolas Maduro)施壓、來迫使他下台。

根據這段12日公布的摘錄，委內瑞拉反對派領袖馬查多在接受CBS政論節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時，被問到有關美國軍事干預委內瑞拉的可能性。

馬查多回答說，「我歡迎對馬杜洛日益擴大施壓，好讓馬杜洛明白他必須下台，他的時代已經結束」。

馬查多12日在挪威奧斯陸舉行的記者會上說，不論是否透過談判來進行政權交接，馬杜洛都要下台。她並補充說，正全力促使和平轉移。

委內瑞拉政府尚未對此作出回應。

馬查多雖然在去年的反對派初選中取得壓倒性勝利，但被禁止參加總統大選。在具爭議性的選舉結果公布後，馬杜洛當局擴大對反對派的逮捕行動，馬查多被迫藏匿行蹤。

雖然委內瑞拉選務機構和最高法院宣布馬杜洛勝選，但國際觀察人員和反對派表示，反對派候選人取得了明顯勝利，他們並公開投票箱的計票結果作為證據。

馬查多表示，她相信，一旦開始進行過渡，絕大多數委內瑞拉武裝部隊和警察，將服從由委內瑞拉人民依正當程序選出的文職當局所指派的上級發出的命令、指導方針與指示。

馬查多自去年8月起一直藏身在委內瑞拉境內，她錯過了10日在奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎頒獎典禮，由女兒代為領獎，但她已在稍後抵達當地，並從下榻飯店向支持者揮手致意。

委內瑞拉當局警告，如果馬查多前往奧斯陸領獎可能被視為「逃犯」。