馬查多訪問白宮贈予諾貝爾獎章 未證實川普是否接受

美國總統川普(Donald Trump)15日與委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)會面，這場意義重大的會面可能會影響川普政府如何重塑委內瑞拉的政治前景。

馬查多在這場會面後告訴記者，她將自己的諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)贈送給川普，儘管目前還不清楚川普是否接受了這塊他夢寐以求的獎章。

馬查多表示，她這麼做是為了表彰川普對委內瑞拉人民自由的承諾。

此舉顯然是馬查多試圖影響委內瑞拉未來走向的措施之一。在馬查多上個月獲獎前，川普曾公開爭取這個獎項。

即便馬查多將獎章贈予川普，這份榮譽仍屬於她。挪威諾貝爾研究所(Norwegian ‍Nobel Institute)已明確表示，這個獎項不可轉讓、共享或撤銷。

川普14日被問及是否希望馬查多將獎項贈送給他時，川普告訴路透社：「不，我沒這麼說。她獲得了諾貝爾和平獎。」

這場午餐會議持續了大約1小時，這是兩人首次面對面會晤。馬查多隨後在美國國會山莊與來自兩黨數十位議員會面。

在馬查多訪問白宮的同時，白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)說，川普一直期待與馬查多會面，但他堅持他的「務實」評估，認為馬查多在短期內缺乏領導委內瑞拉所需的支持。

去年12月，馬查多冒險搭船逃離委內瑞拉，現在正在與委內瑞拉政府官員爭取川普的信任，並確保她能在未來的國家治理中佔有一席之地。

在美國這個月採取突襲行動，抓捕了委內瑞拉長期執政的總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，在美國和拉丁美洲各地的反對派人士、委內瑞拉僑民與政治人物都表示，希望委內瑞拉能夠展開民主化程序。

李威特在這場會面進行之際的舉行的記者會表示：「我知道總統期待這場會面，他期待與馬查多女士有一次良好且正面的對話，她是許多委內瑞拉人民傑出且勇敢的代言人。」