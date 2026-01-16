馬查多訪問白宮贈大禮 川普收下諾貝爾和平獎章

委內瑞拉反對派領袖馬查多( Maria Corina Machado)15日在訪問白宮時，將她的諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)獎章贈送給美國總統川普(Donald Trump)，試圖影響川普重塑委內瑞拉政治未來的行動。

路透社引述白宮官員證實，川普打算保留這面獎章。

川普15日在社群媒體發文表示：「瑪麗亞(馬查多)贈予我她的諾貝爾和平獎，以表彰我所做的工作。如此美好的互相尊重之舉。謝謝你，瑪麗亞！」

馬查多稱兩人的會面「極好」，並表示這個禮物表彰她所謂川普對委內瑞拉人民自由的承諾。

白宮隨後公布了一張川普與馬查多的合照，川普拿著一個鑲金相框，展示這面獎牌。相框裡的文字指出：「致川普總統，感謝您以實力促進和平的卓越領導能力」，並表示此舉「代表委內瑞拉人民的個人感謝象徵」。

在川普否決了讓馬查多擔任委內瑞拉領導人，以取代被罷黜的前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的想法後，馬查多試圖說服川普。

在馬查多上個月獲得諾貝爾和平獎前，川普公開爭取這個獎項，並在遭冷落之後憤憤不平。

儘管馬查多把這面金色獎章贈送給川普，但和平獎的榮譽仍屬於她的。挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Institute)表示，和平獎不能被轉移、分享或撤銷。

川普14日被問到他是否希望馬查多給他這面獎章，川普告訴路透社：「不，我不會這麼說，她贏得了諾貝爾和平獎。」

川普長期以來一直表達他對諾貝爾和平獎的興趣，有時會將其與外交成就連接起來。

這場午餐會議持續了大約1小時，這是兩人首次面對面會晤。馬查多隨後在美國國會山莊與來自兩黨的數十位議員會面。

在馬查多訪問白宮的同時，白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)說，川普一直期待與馬查多會面，但他堅持他的「務實」評估，認為馬查多在短期內缺乏領導委內瑞拉所需的支持。

去年12月，馬查多冒險搭船逃離委內瑞拉，現在她正在與委內瑞拉政府官員爭取川普的信任，並確保她能在未來的國家治理中佔有一席之地。

在美國這個月採取突襲行動，抓捕了委內瑞拉長期執政的總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，在美國和拉丁美洲各地的反對派人士、委內瑞拉僑民與政治人物都表示，希望委內瑞拉能夠展開民主化程序。