馬查多赴白宮拜會川普 贈諾貝爾和平獎獎章：歷史性的一天

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）於昨（15）日抵達白宮與美國總統川普（Donald Trump）會面，她也帶來了川普垂涎已久的禮物「諾貝爾和平獎獎章」，並將其致贈給川普，強調這一天對委內瑞拉人民來說是「歷史性的一天」。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）昨至白宮與川普會面。（圖/達志影像）

馬查多於去年因為爭取委內瑞拉民主自由的行動而獲頒諾貝爾和平獎，根據BBC報導，如今她打算將獎章留在白宮，此舉被認為有可能是在為其回委內瑞拉從政鋪路，馬查多一直被認為是後馬杜洛時代的領導人競爭人選之一，但川普政府已接受委內瑞拉前副總統羅德里格茲（Delcy Rodriguez）擔任代理總統，且川普政府多次表示羅德里格茲是較為穩定、務實且能與美國合作的人選。

在這次會面後，白宮發言人強調，川普確實很期待此次與馬查多的會面，但他依舊認為馬查多缺乏委國人民的必要支持，且短時間內這個看法不會改變。

諾貝爾和平中心也再次就此事重申，諾貝爾和平獎獎章是無法被分享或轉送的，「儘管獎章主人改變，但獲獎者不會改變」。

