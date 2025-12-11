馬查多驚喜現身挪威 喬裝出逃內幕曝：突破10哨站、美F-18疑護駕

諾貝爾和平獎得主馬查多，11日驚喜現身挪威首都奧斯陸！雖然沒趕上親自領獎，但她這趟出逃過程簡直比「諜報片」還驚險。她從周一開始，在伙伴的幫助下，戴假髮喬裝，突破10個軍事哨站，再搭漁船渡海到荷屬古拉索島，途中甚至有美軍F-18戰機盤旋、疑似「暗中護駕」。馬查多激動感謝冒死相助的人，更發誓一定會重返委內瑞拉，終結暴政。

錯過頒獎典禮，馬查多仍排除萬難抵達挪威拜會國會議長。（圖／路透社）

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）11日驚喜現身挪威首都奧斯陸。她不僅站在飯店陽台接受群眾歡呼，還親自走上街頭與支持者熱情握手，並拜會了挪威國會議長加拉哈尼（Masud Gharahkhani）。

雖然趕不及參加前一天的頒獎典禮，只能由女兒索薩代為領獎並宣讀演說稿，但馬查多為了親自踏上挪威土地，經歷了一段驚心動魄的逃亡過程。

根據透露，馬查多的行動始於8日下午，她在2名協助者的陪同下，戴上假髮喬裝，從委內瑞拉首都卡拉卡斯郊區的藏身處出發。這段長達10小時的路程中，她驚險通過了10個軍事哨站，終於在午夜前抵達一座沿海漁村。

《華爾街日報》揭露馬查多戴假髮喬裝，花10小時突破10個軍事哨站逃離，之後驚險橫渡加勒比海。（圖／TVBS）

9日清晨5點，馬查多一行人搭乘木製漁船橫渡加勒比海，頂著強勁海風與洶湧波濤，歷經顛簸直到下午3點才抵達荷屬古拉索島。在那裡，她會見了由川普政府引薦、專門從事撤離行動的私人承包商。值得注意的是，航程中曾有2架美軍F-18戰機在頭頂盤旋長達40分鐘；據悉，團隊出發前曾致電美軍告知行動，以防遭誤判攻擊。最終，她在10日清晨搭乘私人專機，經美國緬因州轉機，順利飛抵奧斯陸。

諾貝爾和平獎得主馬查多說：「我不認為他們（馬杜若政府）知道我去了哪裡，若是知道，他們肯定會用盡一切手段阻止我來到這裡。我想藉著你的提問，向那些冒著生命危險，讓我能夠站在這裡的人們，致上由衷的感謝。」

消息人士指出，川普政府知悉此次行動，但具體涉入程度尚不明朗。對於未來的動向，馬查多雖然婉拒透露具體返國的時間與方式，但她語氣堅定。

諾貝爾和平獎得主馬查多說：「我向他們（委內瑞拉人民）做出了承諾，我會代表他們前來領取這個獎項，之後我也會把這份榮譽親自帶回給他們。」

